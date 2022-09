House Of The Dragon Episodio 6 ha inizio dopo un importante salto temporale di ben 10 anni, in seguito al quale gli interpreti di alcuni personaggi, fra cui la regina Alicent, la principessa Rhaenyra, suo marito Laenor e la sorella di lui, Laena; inoltre, vediamo per la prima volta i figli di Alicent e di re Viserys e quelli di Rhaenyra e Laenor, anche se, in quest’ultimo caso, girano strane voci sull’effettiva paternità del rampollo di Casa Velaryon…

Come abbiamo già avuto modo di vedere nelle puntate precedenti, anche House Of The Dragon Episodio 6 presenta alcune differenze, più o meno sostanziali, con il libro Fuoco e Sangue di George R. R. Martin da cui la serie è tratta. Prima di procedere, per una visione d’insieme sulle differenze fra il libro e la serie potete leggere questi nostri articolo:

House Of The Dragon Episodio 6: le differenze con il libro

La guerra per le Stepstones

Nella serie, vediamo che la famigerata guerra nelle Stepstones non è cessata con la morte del Nutrgranchi, ma continua a imperversare anche dopo ben 10 anni. Tuttavia, ciò differisce da Fuoco e Sangue, in cui si afferma che, invece, la Triarchia riprese i combattimenti nelle Stepstones non dopo 10 anni, ma solo due anni dopo che Daemon aveva sconfitto Craghas Drahar, mentre lo stesso Daemon era ancora lì.

Inoltre, non c’è alcuna menzione nel libro che Laenor e il suo nuovo amante Qarl Correy abbiano mai combattuto nelle Stepstones. Infine, nel libro non c’è alcuna menzione della discussione intercorsa fra Rhaenyra e Alicent proprio riguardo la Guerra per le Stepstones.

Le sorti di Harwin Strong

Dopo la fine della storia con Criston Cole, vediamo Rhaenyra, Dopo il salto temporale di House Of The Dragon Episodio 6, scopriamo che Rhaenyra ha adesso un nuovo amante. Infatti, nella puntata precedente la giovane principessa ha rifiutato la proposta di matrimonio di Criston, e Critson ha rifiutato la proposta di Rhaenyra di continuare la loro storia nella clandestinità.

Non potendo ricevere le attenzioni di cui ha bisogno da suo marito, che è omosessuale, e dal suo amante storico, che ha chiuso con lei (ma solo dal punto di vista sentimentale, poiché, lo ricordiamo, Criston serve la corona), Rhaenyra cade fra le braccia di Harwin Strong, Capitano della Guardia Cittadina di Approdo del Re e figlio maggiore di Lyonel Strong, a sua volta Primo Cavaliere del Re da quando Viserys ha licenziato suo suocero Otto Hightower.

Poiché Laenor ha la carnagione scura e sia lui che Rhaenyra hanno i capelli bianchi tipici delle loro famiglie, ci si aspetterebbe di ritrovare queste caratteristiche somatiche nei loro figli. Tuttavia, il fatto che i bambini abbiano tutti i capelli scuri e siano di carnagione chiara, insieme agli sguardi e al rapporto ambiguo fra Rhaenyra e Harwin, hanno dato vita ad alcune voci di corridoio che si fanno sempre più insistenti: i figli di Rhaenyra sono dei bastardi.

Così, Criston ne approfitta per stuzzicare Harwin più e più volte, fino ad arrivare ad alludere al fatto che potesse essere lui il padre dei figli di Rhaenyra. Naturalmente, ne segue una bella scazzottata. Tuttavia, nel libro nulla di tutto questo avviene, né la provocazione, né la conseguente rissa.

La sede di Casa Strong è Harrenhall, tristemente nota anche agli appassionati del Trono di Spade perché, quando Aegon il Conquistatore incendiò il castello con il respiro di fuoco del suo drago Balerion, causò anche l’estinzione di Casa Hoare. Harrenhall, anche se in rovina ai tempi del Trono di Spade, resta ancora il castello più imponente di tutto Westeros. E in House Of The Dragon Episodio 6 lo vediamo in preda alle fiamme per una seconda volta.

Nella serie, scopriamo che il mandante della morte di Lyonel e Harwin Strong è Larys Strong, figlio minore di Lyonel e, quindi, fratello di Harwin. Lo scopo di Larys è quello di lasciare vacante il posto di Primo Cavaliere (suo padre voleva dimettersi, ma Viserys glielo ha impedito), in modo da “riempirlo” nuovamente con Otto Hightower. Cercando di esaudire il desiderio della regina di far tornare suo padre come Primo Cavaliere, in modo da avere dalla sua parte un’alta carica istituzionale, lo stesso Larys spera che riceverà una lauta ricompensa.

Il problema di Alicent con il Primo Cavaliere è che, essendo il vero nonno dei figli di Rhaenyra, chiaramente parteggia per la principessa e per Harwin. Ser Otto Hightower, invece, parteggerebbe per lei. Alicent ha bisogno di tutto il supporto possibile, se vuole che suo figlio Aegon sia il prossimo Re di Westertos.

Ebbene, in Fuoco e Sangue non viene mai svelato chi fu il responsabile dell’incendio che ha ucciso Lyonel e Harwin Strong. Certamente Larys Strong è uno dei sospettati, ma non è il solo: con lui ci sono Corlys, Daemon e persino Viserys. Nel libro si dice, però, che Larys era fra i sospettati perché aveva un movente: uccidendo suo padre e suo fratello maggiore, sarebbe diventato il legittimo erede di Harrenhall. Nel libro non viene mai detto che il movente di Larys fosse la reintegrazione di Otto Hightower come Primo Cavaliere. Infine, nel libro non si menzionano mai dei servitori di Larys a cui avrebbe fatto tagliare la lingua.

Le sorti di Laena Velaryon

Nei 10 anni trascorsi fra la quinta e la sesta puntata di House of the Dragon, Daemon Targaryen e Laena Velaryon si sono sposati e sono divenuti Principi di Penthos. Tuttavia, nel libro non si parla affatto di questo titolo. La coppia, poi, ha anche avuto due figlie e aspetta un altro bambino, il primo figlio maschio. Tuttavia, quello di Laena è un parto difficile, e vediamo riproporsi ciò che è accaduto a Viserys e alla sua prima moglie, Aemma Arryn: anche Daemon dovrà decidere se cercare di salvare il suo primo figlio maschio con un rudimentale parto cesareo, che finirebbe però per uccidere Laena. Una scelta difficile, certo, ma che Daemon non farà mai.

La sua Laena, sentendo che sta per morire, decide di recarsi davanti al suo drago, Vhagar, per farsi ardere viva da lui e porre così fine alle sue sofferenze. In Fuoco e Sangue, però, le cose vanno diversamente: Laena dà alla luce il suo bambino, che però ha delle deformità che lo portano a morire solo un’ora dopo la sua nascita. Sua madre, sentendo vicina la sua fine, va da Vhagar per cavalcarla un’ultima volta. Tuttavia, ancor prima di arrivare da lei collassa, per poi morire 3 giorni dopo suo figlio.

Laena non è stata bruciata da Vhagar. Quando era prossima alla morte, tentò di raggiungere Vhagar per poter volare un’ultima volta, ma crollò e morì prima che potesse raggiungerla. Vhagar è il drago più grande di Westeros, e in precedenza era appartenuto a Visenya Targaryen, una delle sorelle-mogli di Aegon il Conquistatore. Infatti, Vhagar aveva partecipato alla conquista di Westeros. Ora, però, questa potentissima e temutissima arma non ha più un cavaliere: cosa ne sarà di lei, e quale ruolo avrà nelle vicende future di House of the Dragon?

