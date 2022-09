House Of The Dragon Episodio 4 presenta, come gli episodi precedenti della serie, un salto temporale, anche se, stavolta, si tratta solo di un anno. In questo episodio del prequel/spin-off del Trono di Spade, abbiamo visto come si siano evoluti gli scontri nelle Stepstones, dove Daemon Targaryen ha sconfitto il Nutrigranchi. Grande protagonista della puntata è anche il sesso, inteso sia come mero strumento di piacere personale che come scorciatoia per arrivare a occupare posizioni di potere.

Come abbiamo già fatto per il primo, il secondo e il terzo episodio della serie, in questo articolo abbiamo raccolto le differenze principali fra House Of The Dragon Episodio 4 e il libro Fuoco e Sangue scritto da George R. R. Martin, che potete acquistare qui su Amazon.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

ATTENZIONE L'ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

House Of The Dragon Episodio 4: le differenze con il libro

Profezie e personaggi mancanti

Fra le differenze di House Of The Dragon Episodio 4 e Fuoco e Sangue ci sono anche alcune piccole aggiunte, come una nuova profezia e alcuni personaggi che sono del tutto assenti nelle opere originali di George R. R. Martin. Nei romanzi Fuoco e Sangue e Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, non ci sono personaggi di nome Jerrel Bracken e Willem Blackwood; inoltre, l’unico personaggio di nome Beric Dondarrion è il leader della Fratellanza senza Vessilli.

Quanto alle frasi profetiche, va sottolineato che “Le cronache del ghiaccio e del fuoco” e “Il principe che fu promesso” sono frasi che ritroviamo solo nei romanzi della serie principale, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, non in Fuoco e Sangue. Inoltre, nei romanzi non si fa menzione del fatto che Aegon il Conquistatore abbia mai pronunciato egli stesso queste frasi, come non viene mai detto che le avesse incise su un qualsiasi oggetto.

La notte brava di Rhaenyra

Nel libro, non si fa menzione del fatto che Rhaenyra abbia mai scoperto e poi usato un qualsiasi passaggio segreto all’interno della Fortezza Rossa. Inoltre, Rhaenyra e Criston Cole non hanno mai fatto sesso. Secondo alcune indiscrezioni, Rhaenyra avrebbe cercato di sedurre Criston, ma lui l’avrebbe respinta; un’altra fonte afferma invece che Criston Cole sgattaiolò nella camera da letto di Rhaenyra, le confessò il suo amore e la implorò di fuggire con lui, ma lei rifiutò questa proposta.

Infine, nel libro Fuoco e Sangue non si fa menzione del fatto che Rhaenyra abbia mai usato il tè della luna.

I pettegolezzi su Rhaenyra e le sorti di Otto Hightower

Re Viserys non venne a conoscenza delle gesta di sua figlia Rhaenyra da una delle spie. La fonte che ha affermato che la principessa sia andata a letto con suo zio Daemon fu ser Arryk Cargyll, un membro della Guardia Reale, che trovò i due a letto insieme e li portò davanti al re; inoltre, le voci secondo cui Rhaenyra avrebbe tentato senza successo di sedurre ser Criston Cole raggiunsero Viserys, ma il re non credette a nulla finché non fu proprio suo fratello Daemon a confermarle.

Matt Smith in House of the Dragon

Durante il dialogo fra Viserys e Otto Hightower, il re afferma che Otto non sia diventato Primo Cavaliere in modo “convenzionale”, dicendo che suo padre Baelon Targaryen prestò servizio come Primo Cavaliere del Re per soli cinque giorni, prima di morire. In realtà, Baelon fu Primo Cavaliere per un anno. Inoltre, Otto Hightower fu licenziato dal suo incarico di Primo Cavaliere per aver fatto spiare Rhaenyra (cosa che, in effetti, non fece mai), ma perché assillava troppo il re sulla questione dell’eredità del Trono di Spade. Infine, Viserys minacciò di cavare la lingua, non gli occhi, a chiunque avesse ancora tirato in ballo i pettegolezzi su Rhaenyra.

Altre differenze

Corlys Velaryon aveva effettivamente promesso in sposa sua figlia Laena al figlio di un Signore del Mare di Braavos, ma ciò avvenne molti anni prima rispetto a quanto vediamo in House of the Dragon Episodio 4, ossia un anno prima che Viserys sposasse Alicent. Inoltre, questa notizia non destò alcun tipo di preoccupazione. Un altro piccolo dettaglio che è differente rispetto al libro è che in questo momento Mysaria non è ancora diventata una spia.

