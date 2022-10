House Of The Dragon Episodio 7, di cui potete leggere qui la nostra recensione, ha puntato i riflettori verso i membri più giovani di Casa Targaryen, ovvero i figli di Rhaenyra e Laenor (eviteremo di insinuare che il padre naturale dei ragazzi sia un certo Ser Harwin Strong per non indurre re Viserys a tagliarci la lingua) e quelli che ha avuto suo padre dalla seconda moglie, Alicent Hightower. Il motivo di questa scelta è chiaro guardando il trailer che preannuncia cosa vedremo nella prossima puntata, in una sequenza di immagini che rendono evidente la presenza di un ulteriore salto temporale di diversi anni. Poiché i giovani eredi di Casa Targaryen saranno i protagonisti delle prossime vicende di House of the Dragon, questo settimo episodio della serie si concentra maggiormente su di loro, per farci meglio comprendere chi sono, cosa desiderano e, soprattutto, come si esacerberanno i rapporti fra di loro.

Naturalmente, anche in questo caso, proprio come per gli episodi precedenti, ci sono alcune piccole e grandi differenze rispetto a Fuoco e Sangue, il libro scritto da George R. R. Martin da cui è tratta la serie. Prima di procedere, per una visione d’insieme sulle differenze fra il libro e latutte le precedenti puntate della serie, potete leggere questi nostri articolo:

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House Of The Dragon Episodio 7: le differenze con il libro

Il rito funebre per Laena Velaryon e l’eredità di Driftmark

House Of The Dragon Episodio 7 si apre mostrandoci il modo in cui i membri di Casa Velaryon celebrano i propri funerali. Il rito prevede che il corpo del defunto sia disposto all’interno di una bara di pietra con le fattezze del suo volto finemente intagliate in un inserto in legno. Dopo il rito funebre, celebrato rigorosamente in lingua valyriana antica, la bara viene gettata in mare. Ebbene, in realtà le usanze funebri di Casa Velaryon non sono menzionate in alcuno degli scritti di Martin.

Subito dopo la cerimonia, vediamo i coniugi a capo di Casa Velaryon discutere fra loro. Nell’episodio, Rhaenys si lamenta del fatto che, se sua figlia avesse partorito lì a casa e non a Pentos, i maestri di Driftmark avrebbero potuto salvarla. In realtà, nel libro Laena era a casa della sua famiglia di origine durante il travaglio, ma il maestro di Driftmark non poté salvarla.

Il dialogo della coppia prosegue cambiando argomento, ovvero l’eredità di Driftmark. Rhaenys suggerisce a suo marito di lasciare tutto a Baela, la figlia maggiore della defunta Laena; la scelta di diseredare i figli di Laenor risiede nel fatto che i ragazzi non siano davvero suoi figli, e poiché nelle loro vene non scorre davvero il sangue dei Velaryon, la Regona che non Fu Mai consiglia a Corlys lasciare Driftmark al vero sangue valyriano. Anche in questo caso, siamo di fronte a una piccola aggiunta alla storia originale, poiché in Fuoco e Sangue non c’è alcuna menzione della proposta di Rhaenys. Ora, l’unico figlio rimasto in vita della coppia è Laenor, ma anche questo sta per cambiare…

Il destino di Laenor Velaryon

In House of the Dragon Episodio 7 Daemon e Rhaenyra pianificano di liberarsi di Laenor, in modo da poter essere liberi di sposarsi. Per questo motivo, Daemon consegna un borsello pieno di denaro a Ser Qarl Correy, l’attuale amante di Laenor, per ucciderlo o, comunque, per fare in modo che sparisca per sempre dalle loro vite. Nella serie, Qarl inscena la morte di Laenor per poter scappare via e ricominciare una nuova vita insieme a lui. Ma nel libro le cose vanno un po’ diversamente.

Laenor e Qarl non si sono mai scontrati nella Sala dei Nove, ma nella Città delle Spezie. I mercanti presenti riferirono che i due uomini avevano litigato ben prima di sguainare le loro spade, con un esito drammatico per l’unico figlio ancora in vita di Corlys e Rhaenys: infatti, Laenor venne ucciso da Quarl, secondo Septon Eustace per gelosia: parrebbe, infatti, che credesse che il suo Laenor si fosse innamorato di un nuovo amante più giovane di lui. Solo Mushroom, un personaggio che per ora non è stato mai mostrato in House of the Dragon, sostiene che Qarl avesse ucciso Laenor per conto del principe Daemon Targaryen, anche se non c’era alcuna prova a riguardo.

I rapporti conflittuali dei Targaryen e il drago Vhagar

Quando Aemond Taragryen, il secondogenito di re Viserys e di Alicent Hightower, rivendica per sé Vhagar, il drago femmina rimasto senza cavaliere dopo la morte di Laena, viene colto sul fatto da Baela Velaryon, la figlia maggiore di Daemon e Laena. Nel libro, invece, a fare questa scoperta è Joffrey Velaryon, terzo figlio di Rhaenyra. Questo cambiamento è dovuto alla differente età di Joffrey nei due media: mentre nel libro ha già tre anni, in House of the Dragon Episodio 7 è ancora un bimbo troppo piccolo. Inoltre, nella rissa successiva fra i ragazzi non si fa menzione del coinvolgimento di Baela e Rhaena.

Durante la lotta fra i ragazzi, Lucerys, armato di un coltellino, ferisce suo zio Aemond al viso in modo gravissimo: il taglio è così profondo che il ragazzo perde il suo occhio sinistro. Nel libro, si tratta invece dell’occhio destro. Per questo motivo, la regina Alicent ha chiesto che anche un occhio di Lucerys gli fosse cavato, come punizione per la mutilazione di suo figlio Aemond; tuttavia, in Fuoco e Sangue non ha ordinato a Ser Criston di farlo, né ha attaccato lei stessa Lucerys. Infine, nel libro, Baela e Rhaena erano già fidanzate rispettivamente di Jacaerys e Lucerys, mentre nella serie questo non è ancora successo.

Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di NOW? Recuperate i nostri articoli: