L’arrivo di Black Panther: Wakanda Forever nei cinema italiani segna la fine della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, una parentesi del franchise dei Marvel Studios accompagnato da non poche perplessità da parte dei fan. Caratterizzato da capitoli cinematografici particolarmente importanti (Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor: Love and Thunder, Spider-Man: No Way Home) e dal largo utilizzo della serialità come mezzo di espansione della saga (da WandaVision a She-Hulk: Attorney at Law), in questo momento del Marvel Cinematic Universe abbiamo finalmente assistito alla prima vera e propria menzione dei mutanti nel franchise, elmento che non ha potuto che eccitare i fan del MCU. Nella Fase Quattro, i mutanti sono presentati sia in modo evidente che in maniera più sottile, ma in entrambi i casi è inequivocabile il fatto che il gene X sia ufficialmente entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Una presenza che ha lasciato abbastanza perplesso il fandom quando, sia al San Diego Comic-Con che al D23 Expo, non sono stati annunciati progetti relativi alla famiglia mutante per eccellenza del Marvel Cinematic Universe, gli X-Men. Salvo l’annunciata serie animata X-Men ’97, seguito ideale del cult anni ’90 Gli Insuperabili X-Men, e il recente annuncio di Deadpool 3, sul fronte mutante non sembrano esserci grandi novità. Eppure, tra ritorni eccellenti e rivelazioni sorprendenti, il fattore mutante è stato un protagonista di questo capitolo del Marvel Cinematic Universe, tanto da spingerci a ricapitolare quali siano i mutanti della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

Il Marvel Cinematic Universe ha introdotto i mutanti con la Fase Quattro (ma ancora niente X-Men)

In attesa di scoprire quando anche Scott Summers e gli X-Men entreranno ufficialmente all’interno del franchise, possiamo solo notare che allo stato attuale gli annunci relativi alla Fase Cinque e Fase Sei del Marvel Cinematic Universe non fanno menzione della loro presenza. Da notare che sono ancora presenti diversi potenziali slot in cui inserire nuove produzioni che potrebbero accompagnare i Figli dell’Atomo nella saga cinematografica degli eroi della Casa delle Idee, ma in attesa di scoprire se questo atteso esordio avverrà invece nella Fase Sette, possiamo iniziare a goderci i mutanti introdotti nella Fase quattro del Marvel Cinematic Universe.

Charles Xavier (Professor X) – Doctor Strange nel Multiverso della Follia

La seconda avventura solista di Stephen Strange lo ha condotto a esplorare il Multiverso, introdotto ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe alla fine di Loki. In questo film, Strange arriva su Terra-838, dove incontra i protettori di questo mondo, gli Illuminati, un gruppo di eroi a cui appartiene Charles Xavier, mutante dotato del potere della telepatia. Xavier viene interpretato da Patrick Stewart, che già aveva dato volto al Professor X nella saga mutante marchiata Fox, ma va notato che questa sua presenza, che si ispira anche alla versione animata vista in Gli Insuperabili X-Men, appartiene a una realtà alternativa rispetto a quella in cui operano normalmente gli eroi del Marvel Cinematic Universe. Questa presenza, che ricorda quella degli Spider-Man di Garfield e Maguire in Spider-Man: No Way Home, ci ricorda che nel Multiverso esistono ‘infinite combinazioni, in infinite dimensioni’, ma non implica che la presenza di Xavier su Terra-838 confermi la presenza di mutanti su Terra-616

Kamala Khan – Ms. Marvel

trailer di Ms. Marvel

Ennesima nuova ipotesi della presenza dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe ci viene offerta dalla serie dedicata a Kamala Khan, Ms. Marvel. Nei fumetti questa eroina non è una mutante ma un Inumana, ovvero una persona con una predisposizione allo sviluppo di poteri se entra in contatto con le Nebbie Terrigene. Complite il non proprio esaltante esito della serie Inhumna, non canonica ma comunque mal recepita dal pubblico, per l’entrata in scena della giovane eroina del New Yersey si è scelto di seguire una nuova strada, come scopriamo nell’episodio finale della serie. Dopo aver eliminato l’elemento inumano introducendo l’utilizzo di particolari monili di origine aliena, viene spiegato che la capacità di Kamala di poter utilizzare questi bracciali sia legata a una sua particolare predisposizione, che viene identificata dal suo amico, Bruno, che le svela di aver trovato una mutazione nel suo codice genetico. Annuncio accompagnato dal tema musicale degli X-Men di Synger. E questo renderebbe Kamala la prima mutante ufficiosa del Marvel Cinematic Universe.

Mr. Immortal – She-Hulk: Attorney at Law

Non poteva esserci miglior occasione di una serie in cui un avvocato di poteri, Jennifer Walters, difende altri superesseri per introdurre un altro personaggio mutante: Mr Immortal. Personaggio curioso, dotato del potere di ritornare immediatamente in vita dopo avere subito ferite mortali (come buttarsi da un palazzo per evitare un fastidioso colloquio), nella sua apparizione nella serie dedicata a Jennifer Walters non viene specificata l’origine dei suoi poteri, che dai comics sappiamo esser legata al Gene X, il che rende Mr. Immortal un mutante. E sempre nella serie di She-Hulk: Attorney at Law abbiamo visto altri personaggi che hanno una corrispondenza con il mondo mutante fumettistico, come El Aguila.

Wolverine – She-Hulk: Attorney at Law

Uno dei mutanti più famosi sul grande schermo è Wolverine, l’artigliato X-Men canadese interpretato da Hugh Jackman. Pur sapendo che vedremo nuovamente l’attore australiano sfoderare gli artigli di Wolverine, in She-Hulk: Attorney at Law, nel secondo episodio, sembra esserci un riferimento a Logan quando viene passata sullo schermo del pc di Jennifer una notizia secondo cui un uomo partecipa a una rissa in un bar usando artigli di metallo. Difficile non ripensare a Wolverine, che notoriamente non disdegna una bella scazzottata nei peggiori bar, ma più che un riferimento alla presenza dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe questo potrebbe esser un easter egg. Anche se, ripensando alla sigla della serie in cui vediamo la collezione di sneaker a tema supereroico di Pugh, non possiamo fare a meno di notare la presenza di scarpe che ricordano in modo evidente mutanti celebri come Ciclope, Wolverine o Deadpool

Namor – Black Panther: Wakanda Forever

L’ultimo capitolo della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe introduce un personaggio che nel contesto fumettistico della Casa delle Idee è sempre stato oggetto di dubbi sul suo vero ruolo: amico o nemico? Namor, pur essendo profondamente cambiato rispetto all’origine cartacea, ha mantenuto un tratto fondamentale della sua vita fumettistica: è un mutante. Nel Marvel Universe, Namor viene chiamato il primo mutante, essendo stato il primo portatore del Gene X a comparire nelle pubblicazioni della casa editrice (risale addirittura al periodo della Timely Comics, in piena Golden Age), ma secondo quanto abbiamo visto in Black Panther: Wakanda Forever, Namor sarebbe anche uno dei mutanti più antichi presenti. Figlio di due mondi, sottomarino e terrestre, Namor deve alla sua origine subacquea la sua capacità di potersi muovere agevolmente nell’acqua, ma è grazie al Gene X che ha sviluppato la sua forza sovrumana e la capacità di volare, garantita dalle piccole ali alle caviglie

Il futuro dei mutanti oltre la Fase Quattro

La presenza del Gene X nel Marvel Cinematic Universe non è più un dubbio, considerato come una delle eredità più importati della Fase Quattro siano proprio i mutanti. Oltre ai personaggi già dichiarati, più o meno apertamente, come mutanti, non va dimenticato che il futuro del franchise abbia già lasciato intendere che prossimamente potrebbero comparire altri portatori del Gene X. In Captain America: New World Order sappiamo che apparirà Sabra, supereroina israeliana mutante dotata di forza e riflessi sovrumani, mentre il personaggio che Emilia Clarke interpreterà in Secret Invasion dovrebbe esser nientemeno che Abigail Brand, che nei comics Marvel è un ibrido umano-alieno, che ha ottenuto dalla sua metà umana il Gene X, che le conferisce di creare fiamme dalle proprie mani.

