Orchi, Uruk e Uruk-hai sono parte integrante del vasto, complesso e articolato mondo creato da J. R. R. Tolkien. Tuttavia, trattandosi di creature dall’aspetto e dai nomi piuttosto simili, è facile fare confusione, a maggior ragione se teniamo presente che, sull’effettiva genesi di alcuni di loro, lo stesso Tolkien non ha mai fornito delle spiegazioni univoche.

Nell’ultimo episodio degli Anelli del Potere, di cui trovate qui la nostra recensione, abbiamo potuto ascoltare dalla viva voce di Adar alcuni dettagli che riguardano Sauron e i suoi scopi, e anche alcune informazioni su di lui e su cosa sia. In effetti, l’aspetto stesso di Adar, il quale afferma di essere un Uruk, non sembra riconducibile ad alcuna altra razza vista in precedenza: sembra un Elfo, ma il suo sangue è nero come quello degli Orchi; anche i suoi capelli scuri e gli sfregi sul suo viso lo allontanano dal classico stereotipo di Elfo biondo e di bell’aspetto. Ed è proprio nel corso dell’ultimo episodio degli Anelli del Potere che abbiamo avuto modo di saperne di più su cosa sia Adar.

Quando Galadriel lo chiama “Orco”, Adar tiene a precisare che loro preferiscono essere chiamati Uruk. Questa è la prima volta che la parola “Uruk” viene usata da sola. O forse Adar intende dire che è un Uruk-hai. Ma allora, perché pronuncia solo la parola Uruk? Qual è la differenza fra Orchi, Uruk e Uruk-hai?

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su Gli Anelli del Potere, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

Orchi, Uruk e Uruk-hai: genesi e differenze

Come sono stati creati gli Orchi?

Galadriel: “Quando ero piccola, ho sentito storie di Elfi rapiti da Morgoth. Torturati, distorti, ridotti in una nuova, guastata forma di vita. Tu sei uno di quelli, non è vero? I Moriondor, i Figli dell’Oscurità. I primi Orchi“. Adar: “Uruk. Preferiamo Uruk“.

Quando Galadriel afferma che il cuore degli Orchi è oscuro perché è stato creato da Morgoth, Adar la corregge, dicendo che anche gli Orchi sono stati creati dall'”Uno“: si riferisce a Eru Ilúvatar, il dio supremo della Terra di Mezzo che ha creato il mondo, i suoi dei, i Valar, e i suoi abitanti mortali (Elfi, Uomini, ecc.). Il “fuoco segreto” menzionato da Adar (ma anche da Gandalf, quando dichiara di essere un servitore del Fuoco Segreto innanzi al Balrog di Moria nella Compagnia dell’Anello) è la forza divina esercitata da Eru per creare qualcosa dal nulla, ma è considerata soprattutto la sua abilità di creare la vita senziente, ovvero esseri viventi con anime e personalità dalla semplice carne animale. Eru è chiamato il Maestro del Fuoco Segreto perché solo lui aveva il potere di creare nuova vita. Il che fa sorgere la domanda: se solo Eru può creare la vita, chi ha creato gli Orchi?

La spiegazione dell’origine degli Orchi fornita da Galadriel è abbastanza vicina a quella del Silmarillion. Ultimato e pubblicato postumo dal figlio dell’autore, Christopher Tolkien, riporta che “poco si sa di una certezza“, ma che, però, era “ritenuto vero dai saggi” che Morgoth creò gli Orchi “con lente arti di crudeltà” perpetrate su Elfi catturati nell’oscurità, giorni prima che i Valar riuscissero a trovarli. Le menti e i corpi di questi elfi più antichi furono “corrotti e ridotti in schiavitù“, e in seguito trasformati da Morgoth in Orchi “per invidia e derisione degli Elfi“, l’invidia di Morgoth per la capacità unica di Eru di creare la vita.

Tuttavia, lo stesso Tolkien ha pensato a molteplici spiegazioni per l’origine degli Orchi: nelle prime bozze del suo legendarium (è il termine usato dall’autore per riferirsi all’intero corpus delle sue opere ambientate nella Terra di Mezzo), leggiamo che Morgoth creò gli orchi dalla pietra. Negli anni ’50, Tolkien scrisse la versione che suo figlio Christopher scelse per Il Silmarillion: i primo Orchi erano Elfi corrotti.

Ma negli anni successivi Tolkien iniziò a revisionare radicalmente le fondamenta stesse della sua cosmologia, ma non riuscì mai a ultimare l’opera. Gli Orchi di Tolkien, proprio come dice lo stesso Adar a Galadriel, hanno le stesse abitudini di chiunque altro (discutono, scherzano tra loro) e hanno anche una gerarchia militare. Insomma, sono dotati di libero arbitrio e sono senzienti, proprio come loro. Questo fa sorgere un’altra domanda: è davvero lecito ed eroico massacrare gli Orchi perché ritenuti intrinsecamente maligni e, per questo, capaci di compiere solo il male, pur sapendo che sono esseri senzienti proprio come noi?

In questo senso, si rivede il prodotto delle esperienze personali più strazianti di Tolkien come soldato di fanteria nell’esercito britannico, durante la prima guerra mondiale: uomini perennemente in guerra, che la accoglievano con favore, insieme alla cieca obbedienza di ordini impartiti dall’alto. Ma il Silmarillion ci spiega ancor meglio cosa provassero gli Orchi per il loro creatore:

“Nel profondo dei loro cuori oscuri, gli Orchi detestavano il Maestro che servivano con timore, l’unico artefice della loro miseria. Questo potrebbe essere stato l’atto più vile di Melkor e il più odioso per Ilúvatar”.

Essendo gli Orchi dotati di libero arbitrio e odiando il loro creatore, non stupirebbe se qualcuno fra loro osasse disobbedire o perfino sfidare apertamente l’Oscuro Signore, sia egli Morgoth o Sauron. Ma se aver sfidato Sauron avesse portato a esiti positivi per “i buoni”, questo farebbe anche di Adar un “buono”? Significherebbe che anche i Figli dell’Oscurità, diversamente da ciò che pensano tutti, sono in grado di compiere buone azioni, esattamente come i “buoni” sono in grado di compierne di malvage (vedi Saruman)?

Il confine fra luce e oscurità si sfuma ancor più quando, dopo che Galadriel afferma di voler sterminare ogni singolo Orco fino all’ultimo, Adar le fa notare che non è l’unico Elfo nella stanza ad aver ceduto all’oscurità. E continua a correggerla quando lo chiama “Orco”? Ma perché Adar tiene così tanto alla terminologia?

Orco, Uruk o Uruk-hai? Cos’è in realtà Adar?

Ora è finalmente chiaro che Adar non è Sauron, ma semplicemente uno dei suoi servitori che, magari, ha servito anche Morgoth, in precedenza. Ed è anche chiaro cos’è. Galadriel chiama quelli come lui “Moriondor”, parola elfica che significa i “Figli dell’Oscurità”. I Moriondor sono dunque i primi Orchi. Ma Adar non apprezza né l’uno, né l’altro termine usato da Galdriel per definire la sua specie, che ha scelto di definirsi Uruk. Semplicemente, “Uruk” significa “Orco” in Linguaggio Nero.

Rivendicare il proprio nome per Adar è come rivendicare il suo diritto a esistere, la sua cultura, la sua appartenenza a una razza che ha i propri usi, costumi e lingua. Con una semplice parola, Adar rivendica la sua identità, con fierezza. In questo senso, il termine “Uruk” include tutti i diversi tipi di Orchi nel mondo degli scritti di Tolkien, compresi gli Uruk-hai. Dunque, Adar chiede semplicemente di essere chiamato Orco nella loro lingua madre, proprio perché voleva che i suoi Orchi avessero un’identità propria in quanto non sono schiavi creati solo per fini bellici.

Tuttavia, non dobbiamo pensare che Adar sia un Uruk-hai solo perché definisce se stesso e quelli come lui “Uruk”. Va infatti specificato che Adar in realtà è uno dei primissimi Elfi torturati fino a trasformarli nei primi Orchi. Gli Uruk-hai, invece, sono semplicemente una razza di Orchi forti e grandi abbastanza da eguagliare alcuni dei combattenti migliori fra gli Elfi e gli Uomini. Gli Uruk-hai sono anche più forti rispetto ai Goblin, che sono i più piccoli e deboli fra gli Orchi. Dal punto di vista della terminologia, in Linguaggio Nero Uruk-hai significa “popolo degli Orchi”. Ma quando sono comparsi per la prima volta nella Terra di Mezzo?

Gli Uruk-hai furono creati da Saruman nella Terza Era, durante gli eventi della Guerra dell’Anello, quando iniziò a usare le arti oscure per creare il proprio esercito per Sauron. Tenendo però presente che Adar è già in circolazione da molto tempo, non può certo essere un Uruk-hai.Galadriel lo chiama “Moriondor” o “Figlio dell’Oscurità”, mentre Adar dice di essere un Orco. Dunque, sembrerebbe che Adar consideri se stesso come un Orco, ma per Galadriel lui è qualcosa di diverso, come ci suggerisce anche il suo aspetto, molto diverso da quello degli Orchi che abbiamo potuto vedere fino a questo momento, sia negli Anelli del Potere che nei film di Peter Jackson. Ma allora perché, se Adar è un Orco, non ha l’aspetto di un Orco?

Perché Adar è diverso dagli altri Orchi?

Possiamo quindi intuire che Adar, in realtà, non sia proprio come gli altri Orchi, quanto piuttosto appartenente a una razza completamente diversa. Galadriel dice, infatti, che gli Elfi torturati da Morgoth sono diventati una “nuova, rovinata forma di vita“, qualcosa di mai visto prima e che non era né un Elfo, né lo stesso tipo di Orco che abbiamo visto nel Signore degli Anelli. Galdriel chiama queste nuove creature Moriondor. La parola “Moriondor” si riferisce ai “Figli dell’Oscurità”, che sono proprio gli Elfi trasformati da Morgoth, corrompendoli e torturandoli molto tempo fa. Alla fine, i Moriondor divennero i primi Orchi.

Dunque, Adar è uno dei primi Uruk mai creati, poiché era un Elfo che è stato rapito e torturato molto tempo fa, dando così origine a un essere completamente nuovo che è sia un Elfo che un Orco. Questo spiega anche perché conosceva abbastanza bene il luogo di nascita di Arondir: probabilmente, visse lì molto tempo fa, prima che Morgoth lo rapisse e lo trasformasse in ciò che è oggi. Per questo, il fatto che Adar sia uno dei primi Orchi spiega perché non assomigli a nessuno di loro: infatti, quelli che Adar chiama i suoi “figli” non assomigliano più agli Elfi semplicemente perché, diversamente da lui, non lo sono mai stati. La differenza fra i Moriondor e gli altri Orchi risiede dunque nel fatto che i Moriondor derivano dalla deformazione di una forma di vita preesistente, mentre gli Orchi sono una razza creata ex novo già così come la vediamo.

Dunque, l’aspetto di Adar è ancora simile a quello di un Elfo proprio perché un tempo lo era; tuttavia, non ha il bell’aspetto per cui gli Elfi sono così conosciuti, e anche i suoi capelli neri sono di un colore di certo non comune fra gli Elfi; per non parlare del suo sangue nero! Guardando il suo viso un po’ più da vicino, notiamo che porta i segni delle torture infertegli da Morgoth, che lo hanno trasformato in una forma di vita troppo oscura e contorta per essere ancora chiamata Elfo.

E probabilmente sono proprio le atrocità che ha vissuto sotto Morgoth che gli hanno fatto desiderare di creare una casa per i suoi Orchi. Va infatti ricordato che Adar ha dichiarato di aver ucciso Sauron. Questo suggerisce che il progetto di impossessarsi delle Terre del Sud per trasformarle in Mordor, in origine, non fosse di Sauron, ma dello stesso Adar.