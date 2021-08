Quanto guadagnano le star di Hollywood? Dieci anni fa, le star di Hollywood sapevano che i loro compensi erano i più alti in assoluto nell’industria cinematografica. Oggi, però, il successo può essere misurato anche dalle visualizzazioni su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e altri servizi di streaming. La rivoluzione digitale potrebbe aver cambiato radicalmente le cose, ma le star del cinema continuano a essere pagate profumatamente, e spesso riescono a guadagnare perfino di più lasciandosi alle spalle il grande schermo per tuffarsi a capofitto nello streaming. Ma quali sono al momento i compensi più alti delle star del cinema?

Le ragioni dietro i compensi stellari delle star del cinema

Un compenso di 20 milioni di dollari per film è stato lo standard del settore per gli attori migliori dal 1996, quando Jim Carrey ha sbalordito Hollywood guadagnando quella somma per la sua commedia Il Rompiscatole. Una delle ragioni per cui anche streamer come Netflix compensano le star del cinema con cifre da capogiro è che tengono in conto quanto gli attori avrebbero guadagnato se il film fosse distribuito esclusivamente nelle sale, e questo può portare anche a guadagni decisamente molto alti proprio per compensare i mancati guadagni al botteghino.

Esistono poi casi particolari, come ad esempio quello di Tom Cruise, il quale viene pagato prima che il suo studio guadagni un centesimo dagli incassi al botteghino. Questo gli dà diritto a decine di milioni di dollari di bonus dopo aver raggiunto determinati traguardi al botteghino con i suoi film: ciò significa che il suo compenso per Top Gun: Maverick è destinato ad aumentare, se il film sarà un successo.

Quanto guadagnano le star di Hollywood?

Daniel Craig: 100 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per il sequel di Cena con delitto – Knives Out. Dwayne Johnson: 50 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Red One.

Will Smith: 40 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Una famiglia vincente – King Richard. Denzel Washington: 40 milioni di dollaari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Fino all’ultimo indizio. Leonardo DiCaprio: 30 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Don’t Look Up.

Mark Wahlberg: 30 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Spenser Confidential. Jennifer Lawrence: 25 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Don’t Look Up. Julia Roberts: 25 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Leave the World Behind.

Sandra Bullock: 20 milioni di dollari per The Los City of D. Ryan Gosling: 20 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per The Grey Man. Chris Hemsworth: 20 milioni di dollari per Thor: Love and Thunder.

Brad Pitt: 20 milioni di dollari per Bullet Train. Michael B. Jordan: 15 milioni di dollari (inclusi i guadagni derivanti dallo streaming) per Senza Rimorso. Tom Cruise: 13 milioni di dollari per Top Gun: Maverick. Keanu Reeves: 14 milioni di dollari per Matrix 4.

Chris Pine: 11.5 milioni di dollari per Dungeons and Dragons e infine Robert Pattinson: 3 milioni di dollari per The Batman.

