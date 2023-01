Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Gennaio 2023: Buon Anno a tutti i nostri amici collezionisti e ben ritrovati al nostro ormai consolidato appuntamento mensile, per rimanere sempre aggiornati su tutte le uscite previste per il mese di gennaio di Tamashii Nations. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Gennaio 2023 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z , Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Gennaio 2023

Prodotti in uscita:

Krillin Battle Clothes (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Nuova S.H. Figuarts di Krillin in versione Battle Clothes, direttamente da “Dragon Ball Z”! La figura è molto dettagliata ed è dotata di articolazioni, parti intercambiabili e la sfera a una stella del Drago di Namecc!

» Krillin Battle Clothes sarà presto disponibile online

Yuta Okkotsu (Jujutsu Kaisen 0) – S.H. Figuarts

I protagonisti del nuovo lungometraggio dedicato a Jujutsu Kaisen prendono vita in questa superba nuova linea di S.H Figuarts creata da Bandai e Tamashii Nations, la seconda uscita è dedicata a Yuta Okkotsu. Come per le precedenti uscite, accessori, articolazioni e parti intercambiabili, rendono queste figure un vero must per tutti i fan dell’anime.

» Yuta Okkotsu sarà presto disponibile online

Anya Forger (Spy x Family) – S.H. Figuarts

Nuova S.H. Figuarts di Tamashii Nations ispirata alla serie “SPY x FAMILY”: ecco Anya! La figure ha ottimi dettagli e dispone di mani e volti intercambiabili.

» Anya Forger sarà presto disponibile online

Monkey D. Luffy Gear 4 (One Piece) – Figuarts Zero

Monkey D. Luffy torna nella linea Figuarts Zero con questa spettacolare figure che lo ritrae in versione Gear 4, durante la battaglia di Onigashima!

» Monkey D. Luffy sarà presto disponibile online

Trunks Super Saiyan vs Freezer Mecha (Dragon Ball Z) – Figuarts Zero

Direttamente da Dragon Ball Z, ecco una spettacolare statua della linea Figuarts Zero Extra Battle che raffigura la battaglia tra Trunks Super Saiyan e Freezer Mecha! Assolutamente da non perdere!

» Trunks vs Freezer sarà presto disponibile online

Megumi Fushiguro (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Zero

Megumi Fushiguro, ripreso durante l’attacco Chimera Shadow Garden, arriva nella linea Figuarts Zero! La statua ha magnifici dettagli di scultura e colorazione.

» Megumi Fushiguro è disponibile per l’acquisto online

Tanjiro, Zenitsu e Inosuke (Jujutsu Kaisen) – Figuarts Mini

Una nuova proposta di Tamashii Nations per la linea di grande successo “figurats mini”. Dall’arco narrativo dell’anime ambientato nel quartiere dei piaceri, ecco Tanjiro, Zenitsu e Inosuke (amati protagonisti della serie Demon Slayer) prendere vita come Figuarts mini nei loro abiti “sotto copertura”. Il box set include tre personaggi più le relative parti intercambiabili.

» Tanjiro, Zenitsu e Inosuke sono disponibili per l’acquisto online

Melina e Raging Wolf (Elden Ring) – Figuarts Mini

Direttamente da Elden Ring, il nuovo fenomeno videoludico del momento, arrivano le due mini Figuarts di Bandai dedicate ai protagonisti della saga. Melina e Raging Wolf sono di piccole dimensioni e di grande qualità. Ogni figure è accessoriata e parzialmente posizionabile.

» Melina è disponibile per l’acquisto online

» Raging Wolf è disponibile per l’acquisto online

Camus Aquarius Revival (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Camus Aquarius torna nella linea Myth Cloth EX in versione Revival! La figure ha come sempre fantastici dettagli ed è riccamente accessoriata: mantello, mani e volti intercambiabili, parti opzionali per i capelli, parti per l’armatura e altro ancora!

» Camus Aquariuus Revival EX è disponibile per l’acquisto online

Nichirin Tengen Sword (Demon Slayer) – Proplica

Dalla saga di Demon Salyer arriva una nuova Proplica dedicata alle riproduzioni in scala 1/1 delle spade usate dai protagonisti della serie Manga-anime. Anche questa doppia spada di Tengen Uzui, realizzate in Pvc/abs con qualche dettaglio in metallo, è dotata di chip sonoro con suoni e musiche direttamente dalla serie animata.

» Nichirin Tengen Sword sono disponibili per l’acquisto online

Mazinkaiser SKL GX1-02 (Mazinkaiser SKL) – Soul of Chogokin

Da Tamashii Nations arriva il nuovo atteso GX per la linea Soul of Chogokin… lo spettacolare Mazinkaiser SKL. Il robot in questione realizzato in metallo e con numerose articolazioni, presenta tutte le caratteristiche che hanno reso celebre il suo iconico look: mantello, Skull pilder (con ali posizonabili), spada Ganzato, armi, mani intercambiabili, accessori e base display.

» Mazinkaiser SKL è disponibile per l’acquisto online

La nostra scelta

Ebbene si, la nostra scelta per questo mese senza ombra di dubbio è il mitico Mazinkaiser SKL GX-102 della linea Soul of Chogokin. Il robot misura circa 20 cm di altezza e realizzato in ABS, PVC e metallo die-cast. Si tratta dell’iconico robot Mazinkaizer SKL, un OAV giapponese uscito nel 2011 che ripropone le vicende dei Mazinga in un modo tendente allo splatter. Il mecha gode di una stupenda rifinitura simile alla sua controparte originale vista nella serie OAV.