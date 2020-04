The Mandalorian, tutte le figure proposte da Hot Toys

Stanchi di cercare tra le news quella figure da collezione che tanto desideravate acquistare? Abbiamo deciso di farvi un bel riassuntone con l’elenco completo (e in continuo aggiornamento) delle proposte di Hot Toys per la linea “The Mandalorian” la nuovissima serie televisiva ambientata nell’universo Star Wars e disponibile in esclusiva solo su Disney+. Parliamo nello specifico di action doll, figure in scala 1/6 alte circa 30 cm, raffiguranti i personaggi al massimo del realismo con abiti in plastica, pelle o tessuto. Quello che segue è l’elenco dei personaggi annunciati (e ancora in preordine) in ordine di uscita con i relativi prezzi.

The Mandalorian

The Mandalorian è il protagonista della serie, chiamato anche “Mando” dagli amici veste una armatura molto semplice ma composta da tante armi nascoste che all’occorrenza possono essergli molto utili. Uscita prevista per Novembre 2020 al prezzo di 230€.

IG-11

Questo droide è uno dei cacciatori di taglie più temuti dell’orlo esterno, da non confondere con il suo simile IG-88 (apparso nella trilogia originale di Star Wars). Uscita prevista per Dicembre 2020 al prezzo di 240€.

Remnant Stormtrooper

I Remnant Stormtrooper sono quello che rimane dei soldati imperiali dopo la battaglia di Endor che ha decretato la fine dell’impero. Continuano tuttavia a seguire i signori della guerra che ancora sono devoti all’imperatore. Uscita prevista per Dicembre 2020 al prezzo di 190€.

Heavy Infantry Mandalorian

Questo soldato da fanteria pesante è uno dei tanti mandaloriani apparsi nel terzo episodio della prima serie. “Questa è la via” così recita il motto dei mandaloriani e lo sentiamo pronunciare proprio da lui in occasione di una discussione con il protagonista. Uscita prevista per il mese di Dicembre 2020 al prezzo di 270€.

Incinerator Stormtrooper

Questo assaltatore con inceneritore appare nell’ultimo episodio della stagione. Uscita prevista per il mese di Dicembre 2020 al prezzo di 220€.

Death Trooper

Lo abbiamo visto per la prima volta in Rogue One e lo ritroviamo negli ultimi due episodi della stagione ad accompagnare un imperiale, il Moff Gideon. Uscita prevista per il mese di Aprile 2021 al prezzo di 220€.

The Child (Baby Yoda) Life-Size Figure

Se anche voi siete innamorati persi del piccolo Baby Yoda questa figure in scala reale potrebbe fare al caso vostro. Uscita prevista per Marzo 2021 al prezzo di 380€.

The Mandalorian (New Beskar Armor) & The Child

Questa nuova versione del mandaloriano ha la seconda armatura vista nella serie ed è accompagnato dal piccolo. Uscita prevista per Luglio 2021 al prezzo di 240€.

The Mandalorian (New Beskar Armor) & The Child Deluxe Set

Questa edizione a differenza di quella riportata sopra presenta accessori e parti di ricambio esclusivi in più. Uscita prevista per Luglio 2021 al prezzo di 290€.

Scout Trooper

Lo Scout Trooper appare nella serie come milizia reduce dalla battaglia di Endor. Uscita prevista per Giugno 2021 al prezzo di 210€.

Scout Trooper and Speeder Bike

La figure è la stessa dell’edizione normale ma questa versione in più ha anche una speeder bike della medesima scala e un nuovo Baby Yoda con espressione inedita rispetto alla precedente uscita. Uscita prevista per Giugno 2021 al prezzo di 430€.