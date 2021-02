I 40 anni di Tom Hiddleston, da Loki a Francis Scott Fitzgerald

Noto per il ruolo del Dio dell’Inganno, Loki, nel Marvel Cinematic Universe, ma anche per quello del Capitano Nicholls in War Horse, dello scrittore Francis Scott Fitzgerald in Midnight in Paris e di James Conrad in Kong: Skull Island, parliamo di un attore che ha raggiunto la fama mondiale per questi e altri titoli ai quali ha preso parte in maniera encomiabile, riuscendo a stare anche piuttosto lontano dal gossip. Eccezion fatta per le recenti affermazioni, seppur scherzose e ironiche, sulla serie Disney Plus, Wandavision, in quanto avrebbe sostenuto la decisa somiglianza tra il suo personaggio e quello di Visione in un recente live streaming con gli attori principali del cast della serie. Se siamo in attesa di notizie sulla prima, e anche sulla seconda, stagione dedicata proprio a Loki, è tempo di festeggiare con noi il compleanno di Thomas William Hiddleston, l’attore britannico che compie oggi 40 anni tondi e di cui ricordiamo i principali passaggi della sua vita privata e professionale. Tutto è cominciato il 9 febbraio 1981, ma siamo a conoscenza di tutte le curiosità che lo riguardano?

Tom Hiddleston, come si diventa Loki

Ve lo abbiamo anticipato, la sua vita è piuttosto riservata e priva di particolari aneddoti, almeno dal punto di vista del privato. Ha infatti condotto un’esistenza piuttosto regolare, dopo i suoi natali a Westminster, da Diana Patricia Servaes Hiddleston, amministratore artistico ed ex direttore di scena, e del dottor James Norman Hiddleston, chimico fisico ed ex amministratore delegato di una società biotecnologica legata all’Università di Oxford. Ha anche due sorelle, di cui la minore, Emma, è un’attrice, mentre la sorella maggiore, Sarah, è una giornalista in India.

Attraverso la madre, è pronipote del vice ammiraglio Reginald Servaes e pronipote del produttore alimentare Sir Edmund Vestey. Suo nonno paterno, Alexander, ha servito nella Royal Artillery e ha lavorato anche nei cantieri navali. Porta inoltre lo stesso nome del suo trisavolo, Tom Hiddleston, membro della 51a divisione della Royal Artillery (Highland) che ha perso la vita dopo la battaglia della Somme e il cui nome è inciso nel monumento ai caduti di Broomhill.

Hiddleston è cresciuto a Wimbledon nei suoi primi anni di vita, e più tardi si è trasferito in un piccolo paese vicino a Oxford. Ha iniziato a frequentare la Windlesham House School all’età di sette anni, trasferendosi alla Dragon School di Oxford un anno dopo. I suoi genitori hanno divorziato quando aveva 12 anni, un evento che, durante un’intervista al Daily Telegraph, ha dichiarato di aver elaborato così: “Mi piace pensare che mi abbia reso più compassionevole nella mia comprensione della fragilità umana“.

All’età di 13 anni, Hiddleston ha iniziato a lavorare all’Eton College, per poi proseguire al Pembroke College dell’Università di Cambridge, dove ottiene una laurea in Lettere Classiche. Infine, Completa i suoi studi d’attore alla Royal Academy of Dramatic Art, ove consegue il diploma nel 2005. Proprio durante i suoi studi a Cambridge, viene visto in una produzione di A Streetcar Named Desire dal talent agent Lorraine Hamilton di Hamilton Hodell,

I primi passi nel mondo della recitazione

Mentre ancora recitava in teatro, Hiddleston cominciò ad apparire in televisione, prendendo parte all’adattamento di Stephen Whittaker di Nicholas Nickleby (2001) per ITV, la coproduzione della BBC/HBO Conspiracy (2001), e nel ruolo di Randolph Churchill, figlio di Winston Churchill, nel dramma della BBC/HBO The Gathering Storm (2002). Dopo la laurea alla RADA, Hiddleston è stato scelto per il suo primo ruolo cinematografico, interpretando Oakley nel primo lungometraggio di Joanna Hogg, Unrelated (2006). Sua sorella Emma è apparsa nel film nel ruolo di Badge e il direttore del casting, Lucy Bevan, che l’ha ingaggiato nel film, ha detto che “c’era solo grandissima fiducia in lui“.

Hiddleston ha avuto ruoli da protagonista nella compagnia di Declan Donnellan Cheek di Jowl nelle produzioni The Changeling (2006), e Cymbeline (2007). Per quest’ultimo, ha vinto il Laurence Olivier Award come miglior esordiente in un’opera teatrale. I suoi ruoli di Donmar Warehouse includono Cassio nella produzione di Michael Grandage di Otello di Shakespeare (2008) insieme a Chiwetel Ejiofor e Ewan McGregor, e Lvov nel revival del West End di Ivanov di Cechov (2008) con Kenneth Branagh.

L’attore però è stato anche il doppiatore del documentario della BBC sull’isola delle Galapagos nel 2006, e ha narrato l’audiolibro The Red Necklace di Sally Gardner nel 2007, proseguendo con il ruolo principale di Edward nel secondo lungometraggio di Hogg, Archipelago (2010). Prosegue alacremente i suoi lavori con Magnus Martinsson nel dramma poliziesco della BBC Wallander (2008), Bill Hazledine in Suburban Shootout (2006), John Plumptre nel film TV in costume della BBC, Miss Austen Regrets (2008) e William Buxton nella serie drammatica della BBC Return to Cranford (2009). Nel 2007 si è unito a una lista di attori britannici, tra cui Kate Winslet e Orlando Bloom, per aver preso partecome guest star nel lungo dramma medico Casualty.

Il ruolo di Loki e di Scott Fitzgerald

Hiddleston è forse noto ai più, soprattutto in tempi recenti, per il suo ruolo di Loki a partire dal film Thor dei Marvel Studios, nel 2011. È stato invitato all’audizione da Kenneth Branagh, il regista del film, dopo aver precedentemente lavorato con lui su Ivanov e Wallander. Hiddleston ha detto di Branagh:

“Ken è riuscito a cambiarmi la vita. E’ stato in grado di dire ai dirigenti: “Fidatevi di me su questo, potete lanciare Tom in questa avventura, e lui ci riuscirà“. E’ stato enorme e ha cambiato completamente il corso di ciò che ho potuto fare.“

All’inizio però ha fatto il provino per la parte di Thor, che ha raccontato così:

“All’inizio ho fatto il provino per la parte di Thor. Era quello per cui ero stato preso in considerazione, perché sono alto e biondo e ho una formazione classica, e questo sembrava essere lo stampo per quello che era Thor, doveva essere un personaggio classico. Ed era nei miei provini. Lo devo interamente alla Marvel e alla loro apertura mentale, hanno visto qualcosa che ritenevano interessante. Hanno visto un certo temperamento che gli è piaciuto“

Il direttore del casting ha dato a Hiddleston sei settimane di tempo per prendere un po’ di massa muscolare, così ha seguito una dieta rigorosa e ha guadagnato ben venti chili di muscoli. Alla fine, Branagh ha deciso che era più adatto come antagonista e lo ha ingaggiato come Loki. La rivista cinematografica Empire ha classificato il ruolo di Hiddleston in Loki come il 19° personaggio più grande di tutti i tempi.

Nel novembre 2010, Hiddleston è apparso con Benedict Cumberbatch, Gemma Arterton, Eddie Redmayne e Rose Byrne, tra gli altri, nella produzione teatrale di Danny Boyle The Children’s Monologues, in cui ha interpretato Prudence, una giovane ragazza arrabbiata con la madre per la partenza del padre ed emozionata per il suo compleanno.

Nel 2011, Hiddleston ha ritratto il romanziere F. Scott Fitzgerald in Midnight in Paris dello scrittore-regista Woody Allen. Ha poi interpretato il nobile capitano Nicholls in War Horse, film tratto dal romanzo di Michael Morpurgo del 1982, diretto nientemeno che da Steven Spielberg. Nello stesso anno recitava nel ruolo di Freddie Page, pilota della RAF nel dramma The Deep Blue Sea, al fianco di Rachel Weisz. Nel 2012, ha ripreso il suo ruolo di supercattivo Loki in The Avengers e durante le riprese di una scena con Chris Hemsworth (Thor), il regista del film Joss Whedon ha detto al duo di combattenti che la scena non sembrava abbastanza reale, così Hiddleston ha detto a Hemsworth di colpirlo davvero per la scena di combattimento:

“Ho detto a Chris: ‘Amico, colpiscimi e basta’. Colpiscimi solo perché qui sono protetto e va bene”. E lui: ‘Sei sicuro? E io: ‘Sì, sarà fantastico. Basta che ci provi”

Dagli audiolibri alla TV, passando per gli spot

Ha prestato ancora una volta la sua voce fuori campo per l’Antico Libro Egizio dei Morti nel 2011 e le poesie per iF Poems e The Love Book su iTunes nel 2012. In televisione nel 2012, Hiddleston è apparso nella serie della BBC Two The Hollow Crown, che ritrae il principe Hal al fianco di Jeremy Irons nel ruolo di Enrico IV nell’adattamento dell’Enrico IV di Shakespeare, Parte I e Parte II. Successivamente è apparso come Re Enrico V nel film per la televisione Enrico V. Nel 2013, Hiddleston ha interpretato Loki di nuovo in Thor: The Dark World, seguito dal ruolo di un vampiro nel film di Jim Jarmusch Only Lovers Left Alive con Tilda Swinton e Mia Wasikowska.

Da dicembre 2013 a febbraio 2014, Hiddleston ha interpretato il personaggio principale nel Coriolano di William Shakespeare al Donmar Warehouse di Covent Garden, diretto da Josie Rourke. Inoltre ha avuto un cameo nel film Muppets Most Wanted del 2014, nei panni del Grande Escapo.

L’attore ha sostituito Benedict Cumberbatch nel film horror gotico Crimson Peak, diretto da Guillermo del Toro. A gennaio 2014, Hiddleston è diventato portavoce di Jaguar nella campagna pubblicitaria “Good to be Bad“, con attori britannici in spot a tema cattivo per promuovere i nuovi modelli Jaguar. Il primo spot della campagna, intitolato “Rendezvous”, è andato in onda per la prima volta durante il Super Bowl 2014 e ha visto Hiddleston insieme a Mark Strong e Ben Kingsley.

Nell’aprile 2014, Hiddleston ha recitato in un altro spot della campagna, intitolato “The Art of Villainy“. È stato pubblicato su YouTube, promuovendo la coupé F-Type. Tuttavia, l’Advertising Standards Authority ha ricevuto lamentele sul video, in quanto “incoraggia la guida irresponsabile“. Jaguar Land Rover ha detto che nell’annuncio, quando l’auto ha lasciato il parcheggio, ha “accelerato brevemente la scena” e che la polizia era presente alle riprese per confermare che il limite di velocità non era stato violato, ma l’ASA ha deciso di non farlo e ha vietato lo spot.

Nel giugno 2014 è stato annunciato che Hiddleston avrebbe interpretato il cantante di musica country Hank Williams nel biopic I Saw the Light del 2015, basato sulla biografia del 1994. Il film è stato diretto da Marc Abraham, ed è stato mostrato per la prima volta nella sezione Presentazioni speciali del Toronto International Film Festival 2015. Il film è uscito il 25 marzo 2016, per la Sony Pictures Classics. Sebbene il film non sia stato ben accolto, l’interpretazione di Hiddleston è stata ampiamente elogiata dalla critica. Stephanie Zacharek del Time lo ha definito “magnifico” aggiungendo che “onora la grandezza di Williams ma va anche al di là di essa“.

Hiddleston è stato uno dei narratori del documentario Unity del 2015 diretto da Shaun Monson, è apparso nei panni di Jonathan Pine nella mini-serie televisiva The Night Manager del 2016, basata sull’omonimo romanzo poliziesco e di spionaggio di John le Carré. La serie ha iniziato le riprese nella primavera del 2015 ed è andata in onda su BBC e AMC con Hugh Laurie anch’egli protagonista. Ben Travers di IndieWire ha notato che ha portato il ruolo di Pine dall’inizio alla fine, “con una determinazione ammirevole e una presenza scenica indistruttibile“. Per la sua performance nella serie è stato nominato per diversi premi, tra cui due Primetime Emmy Award e ha vinto un Golden Globe Award come miglior attore.

I lavori più recenti, tra Avengers e teatro

All’inizio del 2017 ha espresso la volontà di prendersi una lunga pausa dal lavoro e il desiderio di tornare a lavorare in teatro. Alla fine dello stesso anno, Hiddleston ha recitato nel film King Kong della Legendary Pictures, Kong: Skull Island. Uscito il 10 marzo, e diretto da Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island è stato un successo commerciale, guadagnando oltre 566 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo recensioni generalmente positive.

Nel settembre 2017 ha interpretato il personaggio principale in una serie limitata di Amleto di William Shakespeare diretto da Kenneth Branagh. La produzione si è svolta per tre settimane in un teatro con 160 posti a sedere, con i biglietti distribuiti dal sistema di lotteria per raccogliere fondi per la RADA. Michael Billington di The Guardian ha definito la sua performance “un avvincente Amleto con un’autentica nobiltà d’animo“. Ann Treneman del Times ha elogiato la sua performance scrivendo che ha reso il ruolo “completamente suo, emotivo, magnetico, spesso allegro” e che è “un peccato che così pochi vedranno il suo HiddleHamlet“.

Ha ripreso il suo ruolo di Loki in Thor: Ragnarok, uscito il 3 novembre 2017, ed è apparso anche in Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Tutti e tre i film sono stati ben accolti, con Endgame che ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, classificandosi come il film con il più alto incasso di tutti i tempi. Ha dato voce al cattivo nel film d’animazione Early Man di Nick Park, uscito all’inizio del 2018. Più tardi nello stesso anno è apparso nel cortometraggio Leading Lady Parts a sostegno del movimento Time’s Up e a fianco di Emilia Clarke, Felicity Jones e Florence Pugh.

Nel 2019, ha recitato nei panni di Robert dal 5 marzo all’8 giugno in un revival del Tradimento di Harold Pinter al Harold Pinter Theatre, diretto da Jamie Lloyd. Lo spettacolo ha ricevuto recensioni positive e ha ottenuto il tutto esaurito nel West End, con Henry Hitchings dell’Evening Standard che lo ha trovato “irresistibilmente magnetico” con un impressionante “portamento e sensibilità” nella sua parte. Nell’agosto 2019 fece il suo debutto a Broadway con il ruolo di Robert in Betrayal. Rivisitando la messa in scena di Broadway in Variety, Marilyn Stasio definì la sua performance “un’interpretazione fisica impressionante, oltre che emotivamente complicata“.

Tra vita privata e progetti più recenti

Oggi vive nell’area di Belsize Park a nord-ovest di Londra, sostiene diverse associazioni di beneficenza, tra cui il progetto Small Steps Project, Starlight Children’s Foundation, Cure EB o il Comic Relief. È un ambasciatore del Regno Unito in UNICEF, si è recato in Guinea all’inizio del 2013 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fame e la malnutrizione, e in Sud Sudan all’inizio del 2015 e alla fine del 2016 per riferire i risultati della guerra civile in corso sulla vita di molti bambini in tutto il Paese. A febbraio 2018 è stato nominato come uno dei donatori dal Justice and Equality Fund, la versione britannica del movimento Time’s Up.

È anche ambasciatore della campagna Illuminating BAFTA, un’azione che mira a fornire opportunità a coloro che altrimenti non avrebbero avuto una possibilità nel settore cinematografico, dei giochi e della televisione. Non dimentichiamo inoltre la vita sentimentale, seppur priva di particolari eventi: Hiddleston aveva avuto una relazione con l’attrice Susannah Fielding, apparsa con lui in un episodio di Wallander nel 2008, ma la loro relazione si è conclusa alla fine del 2011. Nel 2016, Hiddleston ha frequentato la cantante Taylor Swift per diversi mesi. Una storia conclusasi a sua volta.

Citato come uno degli attori di più alto profilo della cultura popolare britannica contemporanea, Hiddleston è apparso sulla lista del Debrett del 2017 tra le persone più influenti del Regno Unito. Nel 2015 è stato nominato primo ambasciatore ufficiale fondatore del British Film Institute e ha vinto il premio britannico Rear of the Year 2016, in cui il pubblico nomina le celebrità maschili e femminili del Regno Unito che secondo loro dovrebbero vincere il premio. È stato nominato anche come l’uomo più elegante in diverse classifiche e Taffy Brodesser-Akner di GQ ha descritto il suo personaggio fuori dallo schermo come “un topo di biblioteca dal carattere dolce, data la faccia e il corpo dell’unico uomo a cui dovrebbe essere permesso di indossare un completo“.

Kenneth Branagh ha notato che la prima volta che ha visto Hiddleston, che interpretava Cassio in Otello, gli era chiaro che era un oratore assolutamente naturalista di Shakespeare e Michael Billington di The Guardian ha scritto che la qualità chiave della recitazione di Hiddleston è “la sua capacità di combinare una dolce tristezza con una furia incandescente, suggerendo un feroce intelletto rosicchiato da un’intensa malinconia e tuttavia soggetto ad attacchi di rabbia intemperante“.

Charles McNulty del Los Angeles Times ha descritto Hiddleston come “un attore di intelligenza non comune e di una bellezza pre-raffaelita“. Infine, David Fear di Rolling Stone ha affermato che ci sono due lati di Hiddleston, la star del cinema di vecchia scuola di Midnight in Paris, War Horse o The Night Manager, e la “versione imprevedibile, borderline e bizzarra” di lui vista in personaggi come Loki o in High-Rise, aggiungendo che Hiddleston si rifiuta di accontentarsi di un tipo specifico di ruolo.

Guardando dunque ai progetti che attendono l’attore, possiamo citare sicuramente alcuni prodotti televisivi, tra cui Earth at Night in Color dove ha il ruolo di voce narrante, oltre alla serie Loki, prevista con soli 6 episodi e attualmente in produzione, oltre a What If…?, una serie antologica animata creata da A.C. Bradley per Disney+, basata sull’omonima serie della Marvel Comics. La serie esplora cosa accadrebbe se i momenti salienti dei film del Marvel Cinematic Universe (MCU) si svolgessero in modo diverso. Una nuova opportunità per vedere in azione il nostro villain preferito, oltre a tutti gli altri protagonisti di questo universo sconfinato.