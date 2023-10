Adobe Creative Cloud: piani annuali con sconti fino al 48%!

Quando si parla di editing di foto e video, i programmi della suite Adobe sono, senza dubbio, i migliori in assoluto. E se vi dicessimo che grazie a una promozione attualmente in corso su Amazon potrete risparmiare fino al 48% sui piani annuali del Creative Cloud, ottenendo tutti i software della linea a un prezzo stracciato?

Nella pagina Amazon dedicata ad Adobe Creative Cloud, infatti, troverete ben 4 alternative da scegliere in base alle vostre esigenze: il piano standard per 1 anno (anche in versione per studenti e insegnanti), il pacchetto Fotografia e l'abbonamento annuale ad Adobe Express Premium.

Adobe Creative Cloud, chi dovrebbe abbonarsi?

I programmi di Adobe rappresentano uno strumento quasi imprescindibile per tutti coloro che lavorano nel mondo della grafica o dell'editing di foto. Avrete, infatti, a disposizione più di 20 programmi per dare sfogo alle vostre idee, tra cui Photoshop, Lightroom, After Effects, Ilustrator e molti altri.

Inoltre, si tratta anche di un pacchetto ideale per coloro che si occupano di video editing e animazione, datato che programmi come Premiere Pro, Audition e Character Animator, grazie ai quali potrete modificare, tagliare e montare clip, oltre a dare vita a oggetti e personaggi seguendo la vostra vena creativa. Infine, i programmi Adobe si caratterizzano per loro incredibile innovazione, tornando utili a chi desidera testare le più moderne tecnologie del settore: per esempio, di recente l'intelligenza artificiale è stata nettamente migliorata e ampliata, includendo tante nuove funzioni basate sull'IA generativa di Adobe Firefly.

Un'altra caratteristica da non sottovalutare è che grazie all'attuale promozione di Amazon potrete godere dei prezzi più bassi a cui siano mai stati disponibili i pacchetti. Per esempio, il piano standard annuale è disponibile a 439,03€, mentre sinora veniva venduto a 772,85€, avendo raggiunto un importo così basso solo una volta nel corso degli ultimi mesi. Vi lasciamo, dunque, alla lista completa delle 4 alternative in offerta:

