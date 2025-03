Affidabilità e velocità con questo SSD, oggi a MENO DI 35€!

Se state cercando un SSD M.2 NVMe veloce ed efficiente per il vostro PC desktop o laptop, non potete perdere questa offerta su Amazon. Infatti, l'SSD Orico da 512GB è disponibile a soli 34,71€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 36,54€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo contenuto.

SSD Orico 512GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo SSD PCIe Gen4x4 offre velocità di lettura fino a 5000 MB/s, garantendo avvii istantanei dei programmi, trasferimenti di file rapidi e un'esperienza multitasking fluida e reattiva. Grazie all'interfaccia PCIe 4.0, questo SSD assicura performance di alto livello, ideali sia per il gaming che per il lavoro professionale.

Uno degli elementi distintivi di questo modello è il raffreddamento avanzato con diffusore di calore al grafene. Il pad termico in grafene copre sia il controller che la memoria NAND, assicurando una dissipazione del calore ottimale. Questo consente di mantenere temperature basse anche sotto carichi di lavoro intensi, prolungando la durata del dispositivo e garantendo prestazioni stabili nel tempo.

L'SSD ORICO e5000 integra inoltre una cache dinamica SLC, che ottimizza la velocità di trasferimento dati e rende il multitasking ancora più fluido. La memoria 3D NAND QLC offre un ottimo equilibrio tra durabilità ed efficienza energetica, garantendo affidabilità e longevità per l'archiviazione dei dati.

Oltre alle prestazioni eccezionali, questo SSD vanta un'affidabilità di lungo termine, con una garanzia limitata di 5 anni o fino al raggiungimento del valore TBW. Inoltre, l'assistenza tecnica 24/7 garantisce supporto costante per qualsiasi necessità.

Approfittate subito dell'offerta su Amazon e migliorate le prestazioni del vostro PC con l'SSD ORICO da 512GB a soli 34,71€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

