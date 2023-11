AK Informatica: partono le super offerte del Black Friday

Il Black Friday, l'appuntamento più atteso dell'anno da tutti i consumatori, è ormai alle porte. Coloro che desiderano sfruttare le offerte di questa fase conclusiva dell'anno per rinnovare il proprio PC o sostituirlo con uno nuovissimo, troveranno anche quest'anno le proposte di AK Informatica molto accattivanti.

Vi informiamo, infatti, che da poche ore è stata pubblicata su AK Informatica la promozione relativa proprio al Black Friday. Quest'anno, oltre ai consueti sconti più vantaggiosi rispetto al resto dell'anno, il portale offrirà anche un innovativo formato di offerte a tempo. Rispetto alle offerte tradizionali, queste avranno una durata limitata e riguarderanno specifiche categorie di prodotti in giorni prestabiliti. Di seguito, troverete tutte le informazioni necessarie per non lasciarvi sfuggire queste opportunità.

Iniziamo col dire che le promozioni Black Friday di AK Informatica saranno attive fino al 27 novembre e riguarderanno, come di consueto, i PC AK RIG, sia singolarmente che in bundle con monitor e periferiche. Durante l'evento saranno inoltre disponibili configurazioni e kit esclusivi firmati MSI. Si tratta dunque di offerte speciali che coinvolgeranno i marchi più popolari del settore hardware, tra cui MSI, ma anche ASUS, Intel, Fractal Design, DeepCool, Sharkoon, Cooler Master, PNY, Samsung, WD e Kingston.

Alcune promozioni già attive

AK RIG

Se volete portare a termine qualche acquisto il prima possibile, senza tenere conto delle offerte lampo, sappiate che ci sono già una serie di occasioni interessanti sui PC AK RIG. Uno di questi è "Ti Spacco Frahhh", composto da un Intel Core i3 13100F, 16GB di RAM e da una RX 6600 8G, oltre che da un SSD da 1TB con al suo interno Windows 11 Home. Questo PC, che vanta poi 3 ventole frontali per un'ottima dissipazione del calore, viene offerto a soli 899,00€.

Un altro AK RIG che è stato scelto per questo Black Friday è lo "Pirito III", composto da un Intel Core i5 13400, 16GB di RAM RGB, una RTX 4060 e un SSD da 1TB, sempre con licenza Windows 11 Home inclusa. Oltre a questi componenti, occorre segnalare anche un sistema di raffreddamento custom, già montato dagli esperti di AK Informatica per permettervi di avere un PC già pronto per le attività più pesanti. In questo caso il prezzo è stato portato a 1.299,00€.

Alzando l'asticella delle prestazioni sulla scheda video, c'è il "Forged" che potrebbe fare al caso vostro, soprattutto ora che il suo prezzo è di 1.399,00€. Questo PC, che appartiene sempre alla gamma AK RIG, è composto da un Intel Core i3 13100, 16GB di RAM RGB e DDR5, una potente RTX 4060 Ti e un SSD da 1TB.

Se oltre a un potente PC avete bisogno anche di una serie di periferiche, allora il "Pirito III" proposto in questo bundle potrebbe fare al caso vostro. È presente infatti niente poco di meno che un monitor Samsung Odyssey G3, mouse e tastiere da gaming con tanto di sistema di illuminazione e delle buone cuffie per l'ascolto immersivo. Per quanto riguarda il PC, siccome è basato sul "Pirito III", i componenti di cui è dotato sono gli stessi del PC citato poco sopra.

Monitor

Se desiderate sfruttare il Black Friday di AK Informatica per aggiornare il vostro monitor con uno dotato di una risoluzione superiore e una gamma cromatica più ampia, per una visualizzazione più precisa e dettagliata delle applicazioni, potete già approfittare delle offerte disponibili sul Samsung Odyssey G7 G70A. Questo monitor gaming, dotato di una risoluzione 4K e un pannello a 144Hz, è compatibile sia con FreeSync Premium Pro che con G-Sync. Lo store propone il modello da 28 pollici di diagonale al prezzo di 549,00€.

Se il 4K rappresenta un carico troppo gravoso per la vostra scheda video e siete alla ricerca di un monitor con una risoluzione leggermente inferiore, senza sacrificare altre specifiche tecniche di alto livello, l'offerta di AK Informatica per il MSI MAG Optix MAG301RF potrebbe catturare il vostro interesse, presentandolo a un prezzo competitivo di 299,00€. In termini di specifiche di punta, questo monitor vanta una frequenza di aggiornamento di 200 Hz, una caratteristica piuttosto insolita ma superiore ai 144 Hz, che ormai sono considerati quasi lo standard per un'esperienza di gioco fluida con gli ultimi titoli disponibili sul mercato.

Componenti PC

Per quanto concerne i componenti per PC, come processori e schede madri, è già disponibile un vasto assortimento di offerte. Vi suggeriamo di visitare direttamente la pagina promozionale, in modo da poter esplorare le diverse occasioni alla ricerca del componente ideale per il vostro PC, potenziando le prestazioni del vostro computer durante l'esecuzione di processi più impegnativi.

Ma non è finita qui!

Come anticipato in precedenza, quest'anno AK Informatica ha introdotto una novità chiamata "Time Attack": si tratta di offerte ancor più vantaggiose di quelle descritte nei paragrafi precedenti, ma con una durata limitata nel tempo e quindi destinate agli utenti più rapidi e attenti. Queste offerte speciali saranno facilmente riconoscibili sul sito, grazie a un'icona a forma di orologio e un widget dedicato che le evidenzierà nella home page. Per aumentare le vostre possibilità di approfittare di queste occasioni, il portale ha informato in anticipo sui giorni in cui queste offerte saranno disponibili.

Nello specifico, il 13 e 14 novembre sarà il turno dei monitor, il 15 e 16 novembre le offerte riguarderanno i notebook, dal 17 al 19 novembre ci saranno sconti sui componenti PC, il 20 e 21 novembre sarà dedicato agli AK RIG, mentre il 22 e 23 novembre ci saranno promozioni sulle periferiche da gaming.

Alcuni esempi di offerte Time Attack

Se siete interessati ai seguenti prodotti, segnatevi le date, perché AK Informatica fa sapere che questi sconti si attiveranno proprio nei giorni come descritti di seguito:

Gran finale del Black Friday di AK Informatica

Se prevedete di effettuare una spesa di almeno 1.000,00€, potrebbe valere la pena attendere il 24 novembre per effettuare i vostri acquisti, in quanto avrete l'opportunità di usufruire di uno sconto extra del 5% valido fino al 27 novembre. Tale sconto sarà applicato direttamente al vostro carrello e sarà valido su tutti i prodotti presenti nel catalogo, senza alcuna restrizione per categorie o articoli specifici.

