Anycubic Photon Mono 4 torna al suo MINIMO STORICO! IMPERDIBILE!

Se desiderate iniziare a esplorare il mondo della stampa 3D con una soluzione accessibile ma dalle elevate prestazioni, l'offerta disponibile su Amazon per la stampante 3D a resina Anycubic Photon Mono 4 rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Attualmente in vendita a 179€, questa stampante beneficia di uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 239,99€, tornando così al suo minimo storico. Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti 3D per ulteriori consigli.

Anycubic Photon Mono 4, chi dovrebbe acquistarla?

Anycubic Photon Mono 4 10K si distingue per una combinazione di precisione, velocità ed efficienza che la rendono una delle migliori proposte entry-level nel settore della stampa 3D a resina. Con una risoluzione di 9024x5120 pixel e una dimensione di singolo pixel pari a 17μm, questa macchina offre un livello di dettaglio superiore del 105% rispetto alla generazione precedente, ideale per chi desidera modelli complessi e rifiniti in ogni dettaglio.

Dotata della tecnologia LighTurbo Matrix, la sorgente luminosa garantisce un'illuminazione stabile e uniforme, eliminando le imperfezioni come linee di livello e rasterizzazione. Grazie ai tempi di esposizione ridotti a 1,5 secondi, è possibile ottenere risultati di qualità in tempi più rapidi. Il volume di stampa è pari a 2,2 litri (153,4 x 87 x 165 mm), sufficiente per soddisfare la maggior parte dei progetti personali e hobbistici.

La piattaforma è stata ridisegnata per migliorare l'adesione e minimizzare i problemi di deformazione, rendendo il processo più stabile e affidabile. La funzione di ripresa della stampa dopo un'interruzione di corrente rappresenta un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza e risparmio di materiale. Completano l'esperienza l'integrazione con Anycubic Photon Workshop, software che consente la generazione automatica e personalizzata dei supporti, e la compatibilità con Chitubox.

Considerata la presenza di una curva di apprendimento, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle stampanti 3D a resina, è importante consultare attentamente le note del produttore prima dell'acquisto. Tuttavia, grazie anche al supporto tecnico a vita, Anycubic Photon Mono 4 si rivela una scelta eccellente per iniziare il proprio percorso nel mondo della stampa tridimensionale, soprattutto ora che può essere vostra a prezzo scontato.

