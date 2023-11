Apple MacBook Air 13" con M1 a soli 824€! POCHI PEZZI RIMASTI

Un paio di giorni fa vi abbiamo presentato gli edays, la nuova tornata promozionale di ebay che precede il Black Friday. Grazie a questa iniziativa risparmierete il 15% sui vostri acquisti semplicemente inserendo il codice sconto NOVADAYS prima di effettuare il pagamento. Fra le tante proposte, di cui potete trovare un'ottima selezione nel nostro articolo a tema, spicca di certo l'eccezionale Apple MacBook Air 13" con M1, scontato di 75,00€.

Grazie alla promozione, infatti, lo pagherete appena 824,90€ anziché 899,90€, un prezzo talmente vantaggioso per un notebook di questa qualità che ne sono rimasti davvero pochi! Inoltre, la promozione termina il 19 novembre, per cui vi esortiamo a fare i vostri acquisti prima che le scorte o l'offerta si esauriscano.

MacBook Air 13" con M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air da 13" con processore M1 è una scelta estremamente versatile, particolarmente indicata per studenti e professionisti in movimento, che quindi hanno bisogno di lavorare e studiare anche in mobilità. Grazie a un'eccezionale autonomia, prestazioni di alto livello e un'usabilità eccezionale, questo portatile è ideale anche per l'uso quotidiano.

Inoltre, rappresenta un compromesso perfetto per coloro che desiderano un portatile Apple per l'integrazione con i propri dispositivi iPhone e iPad, ma preferiscono evitare il costo più elevato del modello più recente con il chip M2. Infatti l'M1, con le sue ottime prestazioni, consente di affrontare compiti impegnativi, come il montaggio video e l'uso di software di grafica e gestionali, che sono particolarmente utili per i creativi.

Parlando nuovamente del prezzo, questo notebook normalmente viene venduto intorno ai 1.000€ e raramente scende al di sotto degli 824,90€ proposti oggi da ebay, che sono attualmente il prezzo più basso sul mercato per il MacBook Air 13" con M1. Non è detto che durante il Black Friday vero e proprio il prezzo possa scendere ancora, e tenendo presente che le disponibilità sono limitate vi esortiamo ad acquistare il vostro nuovo MacBook Air il prima possibile.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Vi ricordiamo però che avete tempo solo fino al 19 novembre.

