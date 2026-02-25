Sullo store Samsung è disponibile un'offerta imperdibile sull'aspirapolvere senza filo Bespoke AI Jet Lite Complete Extra 280W VS80F28DES in colorazione Beige. Questo potente aspirapolvere combina tecnologia e design per una pulizia domestica efficiente. Applicando il coupon SPECIAL per un risparmio extra del 20% e approfittando di un ulteriore 5% a carrello, è possibile portarsi a casa questo elettrodomestico per meno di 500€, un'opportunità da non perdere.

NB: ricordatevi di applicare il coupon per ottenere uno sconto aggiuntivo complessivo di 155.76€ durante il checkout

Samsung Bespoke AI Jet Lite, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Bespoke AI Jet Lite Complete Extra 280W è l'aspirapolvere senza filo ideale per chi cerca potenza e tecnologia avanzata in un design elegante. È consigliato a coloro che vivono in abitazioni di medie e grandi dimensioni, con superfici miste tra pavimenti duri e tappeti, e che desiderano un'esperienza di pulizia intuitiva e senza compromessi. Grazie alla sua potenza di 280W e alle funzionalità AI integrate, si adatta perfettamente alle esigenze di famiglie con bambini o animali domestici.

Questo aspirapolvere soddisfa l'esigenza di praticità e libertà di movimento, eliminando il fastidio dei cavi e garantendo una lunga autonomia. Il modello Complete Extra include tutti gli accessori necessari per una pulizia completa di ogni angolo della casa. Con il coupon, il prezzo scende a soli 493,24€, rendendolo un investimento conveniente per chi non vuole rinunciare alla qualità premium di un brand affidabile come Samsung.

Il Samsung Bespoke AI Jet Lite Complete Extra VS80F28DES è un aspirapolvere senza filo da 280W con tecnologia AI integrata. Leggero e potente, offre un'aspirazione profonda su ogni superficie, con design Beige Bespoke elegante e kit accessori completo.

