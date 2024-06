Asus Zenbook 14: notebook OLED a un prezzo SHOCK! (-300€)

Se siete alla ricerca di un notebook che unisca prestazioni elevate e design raffinato, vi suggeriamo di dare un'occhiata a quest'ottima offerta disponibile su Amazon. Asus Zenbook 14, con un fantastico schermo OLED, è disponibile a soli 1.099€, rispetto al prezzo originale di 1.299€: con quest'offerta potrete quindi risparmiare ben 300€ per il dispositivo, con uno sconto del 15!

Asus Zenbook 14, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'Asus Zenbook 14 è consigliato a professionisti e studenti che necessitano di un dispositivo all'avanguardia in grado di sostenere operazioni complesse anche in mobilità, con uno schermo perfetto per grafica e svago. Con un design elegante e leggero, peso di soli 1,2kg e spessore di 14,9mm, proprio la portabilità è un'aspetto su cui è stata riposta molta attenzione. Grazie al suo display da 14 pollici 3K, e la già citata meravigliosa tecnologia OLED (accompagnata anche da ASUS Lumina OLED), offre immagini vivide e dettagliate, perfette per la cura del dettaglio e dei colori nei progetti grafici, come per la fruizione di contenuti multimediali.

Il motore NPU AI e il processore Intel Core Ultra 7 sono l'accoppiata perfetta per sfruttare l'intelligenza artificiale al fine di fornire prestazioni di livello altissimo, con lo storage SSD ultraveloce che si occupa invece di tempi di caricamento e accensione ridotti all'osso. Con 16 GB di RAM non manca un'ottimizzazione delle prestazioni per il multitasking, ad esempio per editing video e rendering grafico. Questo dispositivo sa inoltre farsi sentire, con un audio sonoro di qualità grazia agli altoparlanti Super-linear e ASUS Audio Booster.

In conclusione, l'Asus Zenbook 14 si distingue per il suo display OLED eccezionale, le prestazioni di alto livello e il design sottile e leggero. Offerto a 1.099€, rappresenta un eccellente investimento per chi desidera un notebook che non offra compromessi per qualità visiva, potenza e audio.

