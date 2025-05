Con il coupon da 100€, questo mini PC è il più conveniente di oggi

Se siete alla ricerca di un mini PC, oggi è il momento giusto per fare un acquisto intelligente. Il BMAX G7R3, disponibile su Amazon, si distingue come uno dei migliori affari del momento grazie a un coupon sconto da 100€, che ne abbassa il prezzo a meno di 300€. Questa offerta lo rende appetibile per chi desidera un PC compatto, ma dotato di prestazioni di buon livello, ideale per la maggior parte degli usi.

BMAX B5APro G7R3, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato del potente processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread, il BMAX G7R3 garantisce una gestione fluida anche delle attività più complesse. A questo si aggiungono 16 GB di RAM DDR4 ad alta velocità (espandibili fino a 64 GB) e un SSD NVMe da 512 GB, che assicurano avviamenti rapidi, multitasking efficiente e tempi di caricamento minimi. Il design a risparmio energetico ne fa una soluzione ideale per ufficio, studio, streaming, navigazione e intrattenimento.

Dal punto di vista grafico, questo mini PC offre una GPU AMD Radeon integrata capace di supportare uscita video 4K a 60 Hz e la gestione di fino a tre monitor tramite HDMI, DisplayPort e Type-C. Ciò si traduce in una produttività aumentata e in una resa visiva eccellente, perfetta anche per editing video, gaming leggero e contenuti multimediali. A garantire un funzionamento stabile e silenzioso c'è il sistema di raffreddamento con doppio tubo termico e ventola turbo intelligente.

Completano il quadro un’ottima connettività, grazie al WiFi 6 dual-band, Bluetooth 5.2 e un set completo di porte, inclusi USB 3.2, HDMI, DP 1.4 e Type-C. Il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato e pronto all’uso, ma avrete anche la libertà di installare Linux secondo le vostre preferenze. Il tutto in un design compatto e portatile, facilmente trasportabile e perfetto per viaggi di lavoro. In breve, con questa promozione, il BMAX G7R3 si impone come uno dei migliori mini PC qualità/prezzo disponibili oggi.