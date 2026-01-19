La Brother DCPT583DW è in offerta su Amazon a 189,99€ invece di 225€, con uno sconto del 16%. Questa multifunzione inkjet vi conquisterà con la sua tecnologia Tankbenefit e una velocità di stampa fino a 16 ipm. Dotata di stampa fronte-retro automatica, display LCD e cassetto da 150 fogli, offre connettività Wi-Fi e USB per una gestione semplice e versatile. Il vero punto di forza sono gli inchiostri inclusi: 7.500 pagine in nero e 5.000 a colori, perfetti per chi cerca un dispositivo completo e conveniente per casa o ufficio.

Brother DCP-T583DW, chi dovrebbe acquistarla?

La Brother DCPT583DW è la soluzione ideale per chi cerca una stampante multifunzione affidabile e conveniente nel lungo periodo. Vi consigliamo questo modello se lavorate in smart working o gestite un piccolo ufficio domestico, dove avete bisogno di stampare documenti regolarmente senza preoccuparvi dei costi ricorrenti delle cartucce. Grazie al sistema Tankbenefit con inchiostri inclusi che garantiscono fino a 7.500 pagine in nero e 5.000 a colori, questa stampante vi libera dall'ansia di rimanere senza inchiostro nei momenti cruciali. La funzione duplex automatico vi permette inoltre di risparmiare carta stampando su entrambi i lati, perfetta se siete attenti all'ambiente e ai costi di gestione.

Se siete studenti universitari, professionisti o semplicemente gestite le necessità di stampa di tutta la famiglia, apprezzerete particolarmente la versatilità di connessione di questo dispositivo. La connettività WiFi vi consente di stampare e scansionare direttamente da smartphone e tablet tramite app mobile, mentre la velocità di 16 pagine al minuto vi garantisce efficienza anche quando avete fretta. Il cassetto da 150 fogli vi evita di ricaricare continuamente la carta, rendendo questa multifunzione perfetta per chi cerca praticità e autonomia. Con uno sconto del 16%, è il momento giusto per investire in una stampante che vi accompagnerà a lungo.

Brother DCPT583DW Multifunzione inkjet Tankbenefit vi offre stampa veloce fino a 16 pagine al minuto con pratico duplex automatico per risparmiare carta. Grazie alla connettività WiFi 5 GHz e USB, potrete stampare e scansionare direttamente da PC o smartphone. Il cassetto da 150 fogli e il display LCD rendono la gestione semplice e intuitiva per ogni vostra esigenza quotidiana.

