Con questi prezzi, Corsair diventa parte del tuo PC

Corsair ha lanciato una serie di offerte imperdibili in occasione del Black Friday, molte delle quali disponibili forse esclusivamente sullo store ufficiale. I prezzi sono così vantaggiosi che è difficile resistere alla tentazione di aggiornare il proprio PC con almeno un componente firmato Corsair. In promozione c'è di tutto: dissipatori, ventole, banchi di RAM, case, alimentatori e persino un PC desktop già pronto all’uso e completo di tutto. Una visita alla pagina delle promozioni è consigliata per scoprire tutte le offerte disponibili, sebbene di seguito vi segnaliamo alcuni esempi di prodotti acquistabili a prezzi davvero stracciati.

Black Friday Corsair, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti spicca il dissipatore Corsair iCUE LINK H170i RGB, un prodotto all’avanguardia che combina prestazioni di raffreddamento eccezionali con un’estetica accattivante grazie all’illuminazione RGB personalizzabile. Normalmente disponibile a 274,90€, il prezzo è stato dimezzato a 137,45€, rendendolo un vero affare per chi cerca un sistema di raffreddamento a liquido potente e silenzioso. Questo dissipatore è perfetto per i gamer e i creatori di contenuti che vogliono mantenere le temperature della CPU sotto controllo anche durante i carichi di lavoro più intensi.

Anche per quanto riguarda le memorie, Corsair non delude con offerte allettanti. L’SSD MP600 PRO LPX da 2TB, progettato per garantire velocità incredibili e compatibilità con le console più recenti, è ora disponibile a soli 156,99€ rispetto al prezzo originale di 219,99€. Con una capacità generosa di 2TB e velocità di lettura/scrittura fino a 7.100 MB/s, questo SSD è una soluzione ideale per chi vuole migliorare i tempi di caricamento e gestire grandi quantità di dati senza compromessi.

Queste offerte, insieme a molte altre, fanno del Black Friday Corsair un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di PC e tecnologia. Visitando la pagina ufficiale delle promozioni, si possono scoprire sconti esclusivi su un’ampia gamma di prodotti di punta. Non lasciatevi scappare l’opportunità di potenziare il vostro setup con componenti premium a prezzi scontati: il momento di agire è ora!

