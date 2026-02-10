Su Amazon trovate il CORSAIR RM1000x, un alimentatore ATX completamente modulare da 1000W con certificazione Cybenetics Gold ed efficienza fino al 91%. Compatibile con lo standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, include un connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti. In offerta a 159,90€ invece di 209,90€, questo alimentatore a basso rumore vi garantisce prestazioni elevate con cavi goffrati ultra-flessibili per un'installazione semplificata.

CORSAIR RM1000x, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CORSAIR RM1000x è l'alimentatore ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia alta o una workstation professionale. Con i suoi 1000W di potenza certificati Cybenetics Gold, questo alimentatore è perfetto per configurazioni con schede grafiche di ultima generazione e processori ad alte prestazioni. Gli appassionati di modding e chi cerca un sistema silenzioso apprezzeranno particolarmente il design completamente modulare che consente di collegare solo i cavi necessari, migliorando il cable management e il flusso d'aria nel case. La presenza del connettore nativo 12V-2x6 lo rende particolarmente indicato per chi utilizza o intende acquistare GPU moderne compatibili con PCIe 5.1, eliminando la necessità di adattatori aggiuntivi.

Questo alimentatore soddisfa le esigenze di stabilità ed efficienza energetica grazie alla compatibilità con lo standard ATX 3.1, che garantisce protezione contro i picchi di alimentazione improvvisi e consumi ridotti. I cavi goffrati con pettini a basso profilo rappresentano un vantaggio significativo per chi desidera un setup esteticamente curato, rendendo l'installazione più semplice e il risultato finale più professionale. Con uno sconto del 24%, questa offerta rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un alimentatore affidabile e duraturo senza compromessi sulla qualità, particolarmente consigliato a builder esperti e gamer che non vogliono preoccuparsi dell'alimentazione per i prossimi anni.

Il CORSAIR RM1000x è un alimentatore ATX 3.1 da 1000W completamente modulare con certificazione Cybenetics Gold, che garantisce un'efficienza fino al 91% per consumi ridotti e temperature ottimali. Dotato di connettore nativo 12V-2x6 per le GPU più recenti e supporto PCIe 5.1, gestisce senza problemi i picchi di potenza transitori delle schede grafiche di ultima generazione.

Vedi offerta su Amazon