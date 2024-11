Dai una svolta al tuo setup con questo BELLISSIMO case, oggi IN OFFERTA!

Se state cercando un case per PC gaming che unisca design innovativo e funzionalità avanzate, Mars Gaming MCORB è un'opzione da considerare. Attualmente disponibile su Amazon a soli 131,90€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo precedente di 149,90€, rappresenta un'ottima occasione per aggiornare la vostra postazione di gioco. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori case PC per ulteriori consigli.

Mars Gaming MCORB, chi dovrebbe acquistarlo?

Mars Gaming MCORB si distingue per il suo design circolare unico, dotato di doppie finestre in vetro temperato che offrono una visione completa dell'interno del PC. Questa caratteristica non solo esalta l'estetica del vostro setup, ma consente anche una migliore dissipazione del calore grazie alle aperture a 360º che favoriscono un flusso d'aria ottimale. Il case supporta l'installazione di fino a nove ventole da 120mm, sistemi di raffreddamento a liquido da 120mm e dissipatori per CPU fino a 180mm, garantendo prestazioni termiche eccellenti.

Progettato per schede madri Micro-ATX, il MCORB offre uno spazio interno XL in grado di ospitare schede grafiche extra-lunghe fino a 340mm e fino a quattro unità disco rigido. La gestione dei cavi è ottimizzata per mantenere l'interno ordinato e migliorare ulteriormente il flusso d'aria. La struttura robusta e resistente del case assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per i giocatori che desiderano un prodotto affidabile e performante.

Un aspetto da considerare è che il Mars Gaming MCORB è un'edizione personalizzata che non include ventole preinstallate, permettendovi di scegliere e installare le componenti che meglio si adattano alle vostre esigenze e preferenze estetiche. Questa flessibilità consente di creare una configurazione su misura, senza limitazioni imposte da componenti predefinite.

In definitiva, Mars Gaming MCORB offre un design distintivo, ampie possibilità di personalizzazione e prestazioni termiche di alto livello. L'offerta attuale su Amazon lo rende un'opzione interessante per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco con un case che combina estetica e funzionalità.

Vedi offerta su Amazon