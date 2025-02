Dell Inspiron 15 3520, il compagno ideale per studio, lavoro e intrattenimento, oggi in OFFERTA! -21%

Se state cercando un laptop potente e versatile, l'offerta attuale su Amazon per il Dell Inspiron 15 3520 è un'occasione da non perdere. Questo notebook è disponibile a soli 529€, con un sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 669€, rendendolo una scelta conveniente per chi desidera prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori informazioni.

Dell Inspiron 15 3520, chi dovrebbe acquistarlo?

Dell Inspiron 15 3520 è progettato per offrire un'esperienza fluida e reattiva grazie al processore Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione, capace di gestire senza difficoltà il multitasking e le applicazioni più esigenti. Abbinato a 16GB di memoria RAM e un veloce SSD da 512GB, questo laptop garantisce tempi di caricamento rapidi e un'esperienza d'uso senza intoppi, ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Lo schermo Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 120Hz assicura immagini nitide e fluide, perfette per la visione di contenuti multimediali e per sessioni di lavoro prolungate. Inoltre, il ComfortView certificato TUV Rheinland riduce l'emissione di luce blu, proteggendo la vista dall'affaticamento anche dopo ore di utilizzo.

Un altro punto di forza di questo notebook è la connettività avanzata, con il supporto opzionale a Wi-Fi 6, che garantisce velocità di trasferimento elevate e una connessione stabile anche in ambienti con traffico dati intenso. Inoltre, grazie alla tecnologia ExpressCharge, potrete ricaricare la batteria fino all'80% in soli 60 minuti, riducendo i tempi di attesa e aumentando la produttività.

Il design elegante in Carbon Black, l'ampio trackpad e i tasti ben distanziati rendono la digitazione confortevole, migliorando l'ergonomia e la praticità d'uso. Perfetto per studenti, professionisti e utenti domestici, Dell Inspiron 15 3520 rappresenta una soluzione affidabile e performante per ogni esigenza, soprattutto ora che potete averlo a prezzo scontato!

Vedi offerta su Amazon