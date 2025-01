Dì addio all'affaticamento visivo con questo monitor, oggi IN OFFERTA! - 31%

Se state cercando un monitor versatile e di qualità per migliorare la vostra postazione di lavoro o di intrattenimento, questa offerta su Amazon è imperdibile. Infatti, Philips 24E1N1300AE, un monitor Full HD da 24 pollici, è disponibile a soli 109,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo recente di 159,76€. Un’occasione perfetta per aggiornare il vostro setup con un dispositivo ricco di funzionalità avanzate.

Philips 24E1N1300AE, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor combina qualità visiva, comfort e connettività in un design elegante e funzionale. Dotato di un pannello IPS Full HD con una risoluzione di 1920x1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, garantisce immagini fluide e dettagliate, ideali sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Grazie alle tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light, potrete ridurre l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo.

La vera forza di questo monitor è la sua connessione USB-C con supporto per Power Delivery fino a 65W, che consente di trasferire dati, guardare video ad alta risoluzione e caricare il vostro laptop utilizzando un solo cavo. Inoltre, l’hub USB integrato e l’ingresso HDMI offrono ulteriore flessibilità per collegare più dispositivi.

Philips 24E1N1300AE è progettato per il comfort. La base regolabile in altezza fino a 100 mm e il supporto per il montaggio VESA lo rendono perfetto per ogni esigenza. Il display opaco con tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e i due altoparlanti integrati da 2 W completano un pacchetto che unisce praticità e prestazioni.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva su Amazon. Philips 24E1N1300AE, con le sue caratteristiche premium e il design versatile, è ora disponibile a un prezzo eccezionale. Approfittate dello sconto e portate la vostra esperienza visiva a un livello superiore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor PC da 24 pollici per ulteriori consigli.

