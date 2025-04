Digitazione impeccabile con Apple Magic Keyboard, oggi in OFFERTA!

​Se state cercando una tastiera che unisca design elegante e funzionalità avanzate, Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico è una scelta eccellente. Attualmente disponibile su Amazon a soli 209€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo consigliato di 229€, rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare la vostra postazione di lavoro.​

Apple Magic Keyboard, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa tastiera wireless offre un'esperienza di digitazione confortevole e precisa. Il Touch ID integrato consente di autenticarsi in modo rapido e sicuro per login e acquisti online. Il tastierino numerico è ideale per chi lavora frequentemente con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie, facilitando l'inserimento di numeri e operazioni matematiche.​

Il design include un layout spazioso con controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard, perfetti anche per i videogiocatori. La batteria integrata garantisce un'autonomia di almeno un mese prima di dover essere ricaricata, offrendo così una notevole comodità nell'uso quotidiano. Inoltre, la tastiera si abbina automaticamente al vostro Mac, permettendovi di iniziare subito a lavorare senza complicazioni.

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico è compatibile con i computer Mac dotati di chip Apple e richiede macOS 11.4 o successivo per funzionare correttamente. Incluso nella confezione, troverete un cavo intrecciato da USB‑C a Lightning per collegare e ricaricare la tastiera tramite la porta USB‑C del vostro computer.

In definitiva, Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico combina estetica raffinata e funzionalità avanzate, rendendola un accessorio indispensabile per chi desidera ottimizzare la propria esperienza di utilizzo del Mac, soprattutto ora che è possibile portarsela a casa a prezzo scontato. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere wireless per ulteriori consigli.

