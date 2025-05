Dimentica il mal di schiena con FlexiSpot C7, oggi in SCONTO!

Se siete alla ricerca di una sedia ergonomica per l'ufficio che unisca comfort, versatilità e un design all'avanguardia, l'offerta attualmente disponibile su FlexiSpot potrebbe fare al caso vostro. La sedia ergonomica C7 è in promozione a soli 299,99€, grazie al coupon BMC7100 che consente di ottenere uno sconto di 100€ sul prezzo di listino di 399,99€. Si tratta di una promozione limitata nel tempo che rappresenta un'opportunità ideale per migliorare la propria postazione di lavoro con un prodotto di alta gamma.

NB: ricordatevi di attivare il coupon BMC7100 in fase di checkout in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€!

FlexiSpot C7, chi dovrebbe acquistarla?

La sedia C7 di FlexiSpot si distingue per un sofisticato sistema dinamico auto-adattivo, progettato per offrire un supporto a 360 gradi, indipendentemente dalla postura. Il movimento a forma di arco consente un adattamento continuo sia in verticale che in orizzontale, garantendo un'esperienza di seduta confortevole in ogni situazione. Il supporto lombare è regolabile, bloccabile e posizionabile verticalmente, offrendo una personalizzazione completa in base alle esigenze individuali.

Tra le sue caratteristiche più apprezzate troviamo l'altezza e la profondità del sedile regolabili, i braccioli 3D completamente personalizzabili e un'ampia seduta da 50,8 cm, perfetta anche per chi ama lavorare in posizione a gambe incrociate. La struttura permette inoltre l'inclinazione in avanti, ideale per chi svolge lavori di concentrazione prolungata, mentre lo schienale può essere inclinato tra 93° e 115° con ben cinque posizioni bloccabili, adattandosi sia alle fasi attive che a quelle di riposo.

Realizzata con materiali di alta qualità come schiuma e rete traspirante, la C7 è progettata per sopportare carichi fino a 136 kg e viene offerta con una garanzia di 5 anni, a testimonianza della sua robustezza e affidabilità. La combinazione tra ergonomia avanzata, materiali resistenti e un prezzo scontato rende la C7 una delle migliori sedie da ufficio attualmente sul mercato.

Vi consigliamo di approfittare subito di questa offerta esclusiva su FlexiSpot: inserendo il codice BMC7100 al momento dell'acquisto potrete portarvi a casa la sedia ergonomica C7 a soli 299,99€ anziché 399,99€. Una scelta intelligente per chi desidera migliorare la propria postura e la produttività quotidiana.

