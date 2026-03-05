Su Dyson è disponibile l'aspirapolvere senza filo Gen5detect Absolute nella raffinata colorazione viola/nichel, un prodotto di alta gamma pensato per chi non vuole compromessi sulla pulizia domestica. Dotato della tecnologia di rilevamento della polvere più avanzata di Dyson, garantisce prestazioni eccezionali su ogni superficie. È disponibile al prezzo di 649,00€.

Dyson Gen5detect Absolute, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson Gen5detect Absolute è l'aspirapolvere senza filo ideale per chi desidera il massimo delle prestazioni nella pulizia domestica. È consigliato a famiglie con bambini e animali domestici, dove la presenza di peli, polvere fine e detriti richiede una potenza di aspirazione elevata e costante. Grazie al laser integrato che rivela le particelle invisibili a occhio nudo, soddisfa le esigenze di chi ha standard igienici elevati e vuole la certezza di una pulizia profonda su ogni superficie.

Questo modello si adatta perfettamente anche a chi vive in abitazioni ampie con pavimenti misti, tra parquet, tappeti e piastrelle, grazie agli accessori inclusi nella versione Absolute. La libertà del cavo assente lo rende adatto a chi cerca praticità e flessibilità durante le sessioni di pulizia. A 649€, rappresenta un investimento per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità e desidera uno strumento professionale per la cura quotidiana della propria casa.

