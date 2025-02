Espandi la memoria della tua PS5 con questo SSD da 2TB, oggi in SCONTO!

Se state cercando un SSD ad alte prestazioni per il vostro PC, laptop o PlayStation 5, su Amazon trovate un'offerta imperdibile: l'SSD Lexar NM790 da 2TB è disponibile a soli 124,54€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 139,99€. Un'occasione da non perdere per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco e velocizzare il proprio sistema.

Lexar NM790 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar NM790 offre velocità di lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s, rendendolo una scelta perfetta per i giocatori hardcore, professionisti e creatori di contenuti. Grazie alla tecnologia PCIe Gen4x4 NVMe, garantisce tempi di caricamento ridotti e prestazioni fluide anche con i software più esigenti.

Rispetto agli SSD PCIe Gen4 con cache DRAM, Lexar NM790 consuma fino al 40% in meno di energia, contribuendo a migliorare l'autonomia dei laptop e a mantenere le temperature sotto controllo. La tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0 permette di sfruttare la cache DRAM del dispositivo ospite, ottimizzando la velocità di trasferimento e garantendo prestazioni senza interruzioni.

Se siete alla ricerca di un SSD compatibile con PS5, Lexar NM790 è una soluzione eccellente per espandere la memoria della console, permettendo di installare più giochi senza sacrificare la velocità di caricamento. Con tempi di accesso ridotti e una reattività straordinaria, ogni partita diventerà ancora più coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta speciale su Amazon. Con uno sconto dell'11%, Lexar NM790 rappresenta una delle migliori soluzioni per chi desidera potenziare il proprio sistema con un SSD veloce, affidabile ed efficiente.

