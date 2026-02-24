Negli ultimi anni la fotografia da smartphone ha fatto passi da gigante, e se per molto tempo lo zoom ottico reale era uno dei limiti maggiori dei cameraphone, oggi la situazione è cambiata grazie ai sensori ad altissima risoluzione. I modelli con teleobiettivo da 200 MP combinano infatti la qualità del sistema ottico con la possibilità di sfruttare la tecnica del crop digitale. Utilizzando tutti i megapixel del sensore è possibile ottenere ingrandimenti senza perdere dettagli, superando i tradizionali limiti di uno zoom ottico 3× o 5× e avvicinandosi a risultati sorprendenti anche con zoom spinti fino a 20 o 30×.

In questa fascia di mercato spiccano alcuni smartphone che, al momento, rappresentano il meglio per chi pone la fotografia al centro della propria esperienza d’uso. Telefoni come il Vivo X300 Pro, Honor Magic8 Pro o Realme GT 8 Pro offrono teleobiettivi ad altissima risoluzione abbinati a ottiche e software molto ben ottimizzati, consentendo scatti dettagliati e versatili in tante condizioni diverse. Che stiate fotografando paesaggi, dettagli architettonici o soggetti lontani, questi cameraphone riescono a regalarvi risultati che fino a poco tempo fa erano appannaggio solo delle fotocamere dedicate.

Se il vostro obiettivo è comprare uno di questi smartphone per fare fotografia di livello, è importante considerare non solo le specifiche tecniche ma anche il miglior prezzo disponibile. Alcuni di questi modelli potrebbero costare meno su una determinata piattaforma di vendita, altri su un’altra. Confrontare le offerte vi permetterà di risparmiare pur portando a casa un telefono di elevata qualità fotografica. Qui sotto trovate i migliori prezzi attuali per i cameraphone con teleobiettivo da 200 MP, così da orientarvi facilmente nella scelta.