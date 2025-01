Fino al 66% di sconto su Norton: basta con l'antivirus di Windows o Mac

Lo è sempre stato, ma negli ultimi anni la sicurezza online è diventata una preoccupazione ancora più importante per gli utenti. Con l'aumento delle minacce informatiche, molti si affidano agli antivirus per proteggere i propri dati sensibili. Se, però, si è stufi delle soluzioni di sicurezza offerte da Windows o Mac, Norton sta proponendo sconti esclusivi fino al 66% sui suoi piani di abbonamento, che vanno ben oltre un semplice antivirus. Con l'integrazione di strumenti avanzati, come la VPN e il Password Manager, Norton offre una protezione completa e accessibile a tutti.

Vedi offerte su Norton

Antivirus Norton 360, chi dovrebbe abbonarsi?

Fino al 66% di sconto su piani selezionati è l'opportunità da non perdere per chi desidera una protezione più robusta rispetto a quella offerta dai software preinstallati sui dispositivi. I piani Deluxe e Advanced sono i più scontati, offrendo un livello superiore di sicurezza rispetto alle soluzioni base. Questi abbonamenti includono non solo l'antivirus, ma anche una protezione VPN, per navigare in totale anonimato e sicurezza, senza doversi preoccupare di hacker o tracciamenti. Inoltre, il piano Standard, sebbene più economico, integra già il password manager, un valore aggiunto rispetto agli antivirus tradizionali.

Per chi desidera una soluzione ancora più conveniente, Norton offre il piano più economico a soli 1,67€ al mese, che include tutte le funzionalità fondamentali per garantire la sicurezza online. Oltre alla protezione antivirus, questo piano integra anche un Password Manager, uno strumento fondamentale per gestire le credenziali in modo sicuro. Con questa offerta, anche chi ha un budget limitato può accedere a una protezione completa, evitando così di fare affidamento sulle soluzioni gratuite, che spesso non offrono lo stesso livello di sicurezza.

Mentre gli antivirus di Windows e Mac possono sembrare sufficienti per proteggere i dispositivi da minacce comuni, Norton offre una serie di strumenti avanzati che aumentano la protezione contro attacchi sofisticati. La combinazione di antivirus, VPN e Password Manager rende Norton una delle soluzioni più complete e convenienti sul mercato. Con gli sconti attuali, passare a Norton è una scelta economica e vantaggiosa per tutti gli utenti che vogliono proteggere al meglio la propria privacy e i propri dati online.

