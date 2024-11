Gioca come se fossi su una nuvola, questa ASSURDA tastiera Logitech è in sconto di 103€! (-45%)

Se siete alla ricerca di una tastiera gaming wireless che unisca prestazioni professionali e design raffinato, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che stavate aspettando. La tastiera gaming Logitech G G715 è disponibile a soli 123,49€, con un incredibile risparmio del 45% rispetto al prezzo originale di 226,36€.

Tastiera gaming Logitech G G715, chi dovrebbe acquistarla?

La tecnologia wireless LIGHTSPEED rende questa periferica l'alleata perfetta per i giocatori che non accettano compromessi in termini di prestazioni e desiderano liberarsi dai cavi. La doppia connettività (LIGHTSPEED e Bluetooth) offre una versatilità senza precedenti, permettendo di passare rapidamente tra diversi dispositivi.

Il design bianco sognante si distingue dalla massa delle tastiere gaming tradizionali, mentre il poggiapolsi ergonomico incluso garantisce comfort anche nelle sessioni più intense. Gli switch meccanici GX offrono un feedback tattile preciso e soddisfacente, fondamentale sia nel gaming che nella digitazione quotidiana.

L'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile per singolo tasto e lungo il perimetro trasforma questa tastiera in un elemento di design, oltre che funzionale. La batteria ricaricabile garantisce fino a 25 ore di autonomia con illuminazione attiva, mentre il layout TKL (tenkeyless) ottimizza lo spazio sulla scrivania senza sacrificare le funzionalità essenziali.

Attualmente disponibile a 123,49€, la Logitech G G715 rappresenta un'opportunità eccezionale per migliorare la propria postazione da gaming. La combinazione di tecnologia wireless all'avanguardia, design distintivo e caratteristiche premium la rende un investimento ideale per chi cerca il massimo delle prestazioni senza rinunciare allo stile.

