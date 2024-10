Gli acquisti della redazione di Tom's alla Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è ancora in corso e sono tantissimi i prodotti in offerta su Amazon: dalla cura della casa all'elettronica, passando per l'arredo e gli accessori, ce n'è davvero per tutti i gusti. Siamo certi che molti di voi avranno fatto acquisti approfittando di questi sconti, ma cos'ha acquistato la redazione di Tom's Hardware? In questo articolo vi raccontiamo di quali offerte abbiamo approfittato in prima persona, raccontandovi anche perché abbiamo deciso di acquistare questi determinati prodotti.

Gli acquisti di Marco Pedrani

Gli sconti non sono pochi, ma la mia scelta è caduta sul Corsair MP700 Pro da 2TB, scontato al prezzo di 262€, davvero un'offerta incredibile considerando che l'SSD in questione non è praticamente mai sceso sotto i 300 euro. Ho scelto la variante da 2TB in quanto mette a disposizione tantissimo spazio per installare giochi e applicazioni professionali che traggono beneficio da velocità di lettura e scrittura sul disco maggiori, ma anche perché in questo modo potrò portare lo spazio d'archiviazione totale sul PC a 4TB, più che abbastanza per le mie necessità attuali.

Perché ho fatto questo upgrade? Il vantaggio principale di un SSD PCIe 5.0 è la velocità, decisamente maggiore di quella raggiunta dai modelli PCIe 4.0 top di gamma: il modello Corsair arriva a 12,4GB/s in lettura e 11,8GB/s in scrittura, contro i 7GB/s in lettura e 5GB/s in scrittura del mio precedente Samsung 980 Pro.

Ho sfruttato le offerte anche per un altro acquisto. Sono da poco passato al nuovo iPhone 16 Pro ed ero alla ricerca di un caricatore wireless da viaggio, compatto e da poter usare per ricaricare sia il mio iPhone che le mie AirPods Pro. La scelta è ricaduta sul UGREEN MagFlow Qi2, in offerta a 39,99€ anziché 59,99€, dispositivo che risponde perfettamente alle mie necessità.

Perfettamente compatibile sia con i nuovi iPhone (oltre che con tutti quelli dotati di MagSafe) che con le Airpods, si tratta di un caricatore wireless davvero compatto e pratico da trasportare, che all'occorrenza può essere aperto per ricaricare contemporaneamente telefono e cuffie. La compatibilità con lo standard Qi2 e la potenza di 15W assicurano una buna velocità di ricarica, anche con i nuovi iPhone.

La presenza di MagSafe rende questo UGREEN MagFlow Qi2 un ottimo caricatore da viaggio non solo per la sua compattezza, ma anche per la sua capacità di fungere da stand per iPhone, permettendomi ad esempio di guardare film in totale comodità mentre lo smartphone è in ricarica, o di partecipare a videochiamate e riunioni senza la preoccupazione di avere un'inquadratura traballante data dal tenere il telefono in mano. La base può essere inclinata di 70 gradi, quindi è facilissimo trovare l'angolazione giusta per ogni esigenza.

Gli acquisti di Luca Zaninello

Un altro aspetto che mi ha convinto è la presenza di tre fotocamere separate, una caratteristica non comune in questa fascia di prezzo. Spesso gli smartphone economici offrono solo due fotocamere, di cui una spesso di qualità mediocre. L'edge 50 Neo, invece, monta una fotocamera principale di buona qualità, affiancata da un'ultra-grandangolare e un teleobiettivo, garantendo versatilità e la possibilità di scattare foto di qualità in diverse situazioni.

Inoltre, l'edge 50 Neo si distingue per la sua estetica curata. I colori disponibili, frutto della collaborazione con Pantone, sono moderni e accattivanti, perfetti per chi cerca uno smartphone che sia anche un accessorio di stile. La scocca con finiture in pelle vegana e camoscio vegano contribuisce a donare al dispositivo un aspetto elegante e piacevole al tatto.

Infine, lo sconto offerto durante le offerte Amazon ha reso l'acquisto ancora più conveniente. Il prezzo è passato da 429 a 331 euro, un'occasione imperdibile per uno smartphone con queste caratteristiche. Dopo le mie estensive ricerche, l'edge 50 Neo si è rivelato un regalo azzeccato, un dispositivo completo, compatto e di design, perfetto per chi cerca uno smartphone equilibrato senza spendere una fortuna.

Gli acquisti di Tommaso Marcoli

In confezione ci sono inclusi diversi accessori molto comodi, a partire dall'ugello piatto per raggiungere gli angoli più difficili, fino alla spazzola per superfici irregolari, elementi che lo rendono davvero versatile. In più c'è una luce LED integrata che permette di pulire al meglio anche negli angoli più bui, come ad esempio sotto i sedili, o vicino alla pedaliera.

Infine, il design compatto e leggero rende questo mini aspirapolvere facile da maneggiare e trasportare, facendolo diventare un acquisto quasi obbligato per tutti coloro che vogliono tenere pulita facilmente la propria auto, specialmente ora che è in sconto a meno di 20€!

Gli acquisti di Andrea Riviera

Oltre a Mirage, ho approfittato delle offerte per portarmi a casa RoboCop Rogue City per PlayStation 5. Questo titolo è stata una delle sorprese dell'anno scorso: lo avevo già giocato su PC e volevo godermelo sul mio OLED da 55''. Graficamente è sontuoso e si respira tantissimo l'atmosfera del primo capitolo della saga cinematografica, oltretutto anche le meccaniche di gameplay sono piuttosto solide (seppur non innovative). Un videogioco, insomma, perfetto per rilassarsi e rivivere un cult cinematografico in maniera totalmente inedita.

Gli acquisti di David Bossi

A questo giro mi sono concesso però un paio di regali interessanti, per due utilizzi decisamente diversi. Il primo è un modo per spronarmi a fare più attività fisica senza però rinunciare ad un po' di stile. Ho quindi deciso di acquistare l'Amazfit Advance, che oltre ad essere un ottimo smartwatch, fa anche la sua sporca figura come semplice orologio.

Come secondo acquisto ho pensato alla mia postazione da lavoro (e non solo) con un acquisto per migliorare la parte audio. Ho quindi approfittato dell'ottima offerta su questa coppia di speaker della Edifier, che tenenvo d'occhio da un po' di tempo, e che sicuramente daranno un tocco in più anche dal punto di vista puramente estetico alla mia già ottima postazione.