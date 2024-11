Non sottovalutarlo! A soli 184€, questo mini PC permette di fare le cose essenziali benissimo

Non tutti hanno bisogno di un notebook da gaming o di un desktop con scheda video dedicata. Se le vostre necessità informatiche sono modeste, un mini PC come il GMKtec N97 è in grado di soddisfarle in modo eccellente. E proprio riguardo a questo modello, attualmente è disponibile con uno sconto di 75€ tramite un coupon su Amazon, abbassando il prezzo a soli 184,95€. Considerando i costi iniziali di laptop e desktop, si tratta di un’opportunità imperdibile, soprattutto per chi possiede già un monitor per PC e cerca una soluzione economica e compatta.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 75€ durante il checkout

GMKtec N97, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GMKtec N97 è un ottimo mini PC per chi cerca un dispositivo potente e compatto, ideale per l'ambiente aziendale, l'istruzione e la casa. Con la sua configurazione che include l'ultima generazione di processori Intel, 12 GB di RAM DDR5 e un disco SSD da 512 GB, questo mini PC è in grado di soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di prestazioni elevate per lavoro, studio o intrattenimento domestico. Il supporto alla risoluzione 4K e la possibilità di connettere due monitor contemporaneamente lo rendono perfetto per chi desidera uno spazio di lavoro ampio o una configurazione multi-schermo per il massimo dell'intrattenimento digitale.

La presenza di numerose porte lo rende inoltre estremamente versatile, capace di adattarsi a qualunque setup domestico o professionale. Inoltre, con funzionalità pensate per l'accessibilità come il BIOS configurabile per l'accensione automatica e il supporto al Wake on LAN, il GMKtec N97 risponde anche a chi dà priorità alla facilità di gestione e alla connettività avanzata.

Silenzioso anche sotto carico, grazie a una ventola che mantiene bassi i livelli di rumore, offre un ambiente di lavoro o di gioco tranquillo e concentrato. Considerando la garanzia di un anno offerta da GMKtec e un supporto clienti pronto ad assistere in ogni necessità, questo mini PC rappresenta una soluzione affidabile e performante per professionisti, studenti e appassionati dell'intrattenimento a casa che cercano un dispositivo compatto con pochi compromessi sulle prestazioni.

Vedi offerta su Amazon