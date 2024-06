Aspetti per comprare un Copilot+PC? Allora non lasciatevi sfuggire l'offerta su HP con Ryzen 7

Data la limitazione nell'uso di molte app su Copilot+PC, i nuovi notebook di generazione attuale non risultano ideali per un utilizzo quotidiano per la maggior parte degli utenti. Pertanto, se siete tra coloro che utilizzano frequentemente diverse app su Windows, potrebbe essere ancora preferibile optare per un notebook tradizionale senza intelligenza artificiale, che rimane una scelta valida e conveniente. Ad esempio, l'HP Store offre oggi l'HP 15-fc0033nl a soli 594,98€, scontato da un prezzo originario di circa 800€ grazie a un doppio sconto, di cui uno attivabile con il coupon "MAXI15"

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 105€ durante il checkout

Vedi offerta su HP

HP 15-fc0033nl, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP 15-fc0033nl è un laptop pensato per chi non si accontenta in termini di prestazioni e ricerca un dispositivo in grado di soddisfare esigenze professionali e di intrattenimento. Questo computer portatile, grazie al processore AMD Ryzen 7 e alla scheda grafica AMD Radeon, è adatto dunque per chi lavora in ambito creativo, offrendo una resa grafica di qualità e una potenza di elaborazione in grado di gestire senza problemi software di editing video, grafica e alcune delle applicazioni più esigenti.

Il display Full HD, seppur non raggiunga chissà quale definizione, assicura una visualizzazione nitida dei contenuti, mentre la tecnologia DC Dimming protegge gli occhi dallo sfarfallio, rendendo l'uso prolungato più confortevole. Ad aggiungere valore al prodotto ci pensano le iniziative sostenibili dell'azienda, come l'uso di plastica riciclata per i tasti della tastiera, che dimostrano un impegno verso un impatto ambientale ridotto.

Ideale anche per gli utenti business, questo notebook offre funzioni di sicurezza come il lettore di impronte digitali per un accesso sicuro e veloce. Infine, la connettività con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 garantisce una navigazione fluida e velocità di trasferimento dati elevate per chi necessita di una connettività senza compromessi. Insomma, per chi cerca un portatile affidabile per divertimento e lavoro, l'HP 15-fc0033nl rappresenta una scelta eccellente.

Vedi offerta su HP