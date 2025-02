HP Envy x360, il laptop 2-in-1 che stavi aspettando, ora a MENO DI 800€! - 500€

Se state cercando un laptop 2-in-1 potente e versatile, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Unieuro. Infatti, l'HP Envy x360 è disponibile a soli 799,90€, con uno sconto eccezionale di 500€ rispetto al prezzo originale. Una promozione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'avanguardia, capace di garantire prestazioni elevate in ogni ambito, dal lavoro alla creatività.

HP Envy x360, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Envy x360 integra il potente processore AMD Ryzen 7 8840HS, una CPU progettata per offrire un'esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Grazie ai 16GB di RAM LPDDR5-SDRAM e all'unità SSD da 1TB, il multitasking diventa immediato e le operazioni di archiviazione risultano velocissime. Che si tratti di editing, progettazione grafica o intrattenimento, questo laptop garantisce una performance eccellente.

Uno dei punti di forza di questo laptop è il suo schermo OLED touchscreen da 14 pollici con risoluzione 3K, che assicura una qualità visiva straordinaria con colori intensi e contrasti profondi. La modalità 2-in-1 vi permette di utilizzarlo sia come laptop tradizionale che come tablet, rendendolo perfetto per chi necessita di massima flessibilità in mobilità.

HP Envy x360 non delude nemmeno sul fronte della connettività: grazie al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3, offre connessioni veloci e stabili. La tastiera retroilluminata facilita la digitazione anche in ambienti poco illuminati. Inoltre, il dispositivo è realizzato con materiali riciclati e viene venduto in un imballaggio eco-friendly, dimostrando l'impegno di HP per la sostenibilità.

HP Envy x360 a soli 799,90€ su Unieuro e risparmiate 500€ rispetto al prezzo di listino.

