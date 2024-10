Il raffreddamento silenzioso che stavi cercando per la tua CPU è qui, ed è anche SCONTATO!

Se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido di alta qualità per il vostro PC gaming o per attività che richiedono prestazioni elevate come il rendering, il MSI MEG Coreliquid S280 è una scelta eccellente. Questo modello non solo offre un raffreddamento ottimale, ma anche un design elegante e funzionalità personalizzabili avanzate. Attualmente su Amazon, potete trovarlo in offerta a 164,60€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo più basso recente di 187,73€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione se desiderate mantenere il vostro sistema fresco e silenzioso anche durante lunghe sessioni di gioco o lavoro intenso. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per ulteriori consigli.

MSI MEG Coreliquid S280, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MEG Coreliquid S280 è un dissipatore AIO (all-in-one) con un radiatore da 280 mm. Questo lo rende ideale per chi possiede processori potenti che tendono a generare molto calore. Uno degli elementi distintivi di questo prodotto è il display IPS da 2,4 pollici integrato nel waterblock, che consente di monitorare in tempo reale la temperatura e di personalizzare l’estetica visualizzando video, immagini o anche il meteo, grazie al software MSI Center.

Dotato di una pompa Asetek di settima generazione, il dissipatore garantisce un funzionamento estremamente silenzioso, raggiungendo un massimo di 21,2 dBA. Inoltre, grazie alla ventola downdraft VRM da 60 mm, posizionata vicino al waterblock, potrete mantenere freschi anche componenti critici come il VRM e gli SSD M.2.

Le ventole incluse, le MEG Silent Gale P14, sono realizzate con un polimero a cristalli liquidi che massimizza la pressione statica riducendo il rumore, mantenendo il livello sonoro a soli 24,9 dBA. Questo dissipatore è compatibile con i principali socket Intel e AMD, inclusi gli ultimi modelli LGA 1700 e AM5, adattandosi perfettamente a qualsiasi configurazione avanzata grazie al radiatore in alluminio da 315x140x27 mm.

In definitiva, MSI MEG Coreliquid S280 è l’investimento perfetto per chi cerca prestazioni di raffreddamento eccellenti, un design accattivante e personalizzabile, e la massima silenziosità. Non perdete questa offerta imperdibile su Amazon se volete migliorare le prestazioni del vostro sistema e mantenere basse le temperature.

