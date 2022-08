Le versioni mobile delle prossime CPU Intel Raptor Lake, che saranno presentate all’evento “Innovation” il 27 settembre con la disponibilità effettiva attesa per ottobre, sembrano già essere finiti nelle mani degli insider per i primi test. È il caso di un esemplare di Core i5-13600HX dotato di 14 core e 20 thread scovato nel sito web bapco.com, azienda produttrice del software per il benchmarking CrossMark. Come ben sappiamo, con la 13° generazione di processori Core, l’azienda di Santa Clara aumenterà in maniera importante la conta dei core di ogni modello, come si è visto dalle varie anticipazioni, e ciò accadrà anche per la gamma destinata ai portatili.

Nei test condivisi dalla fonte, la piattaforma viene vista come sistema desktop sebbene la serie HX faccia ovviamente parte della fascia mobile. Con la serie Alder Lake, l’azienda aveva già proposto in questo segmento delle CPU con un maggior quantitativo di core rispetto la generazione precedente, come ad esempio è accaduto con l’i9-12900HX uscito a maggio di quest’anno e dotato di 16 core attraverso una configurazione 8P+8E.

La configurazione da 14 core e 20 thread del prossimo Core i5-13600HX ci dice subito che Intel ha aggiunto ulteriori due core Performance rispetto al corrispondente modello della generazione passata, che offre 12 core in configurazione 4P+8E. Nei dettagli relativi al benchmark non viene tuttavia confermata la configurazione ne le specifiche esatte del processore, come le frequenze operative o il TDP. Relativamente a quest’ultimo dato, è tuttavia molto probabile che l’azienda fornisca lo stesso TDP di 55W della gamma Alder Lake, così da facilitare ai produttori di portatili il passaggio ai nuovi processori Raptor Lake di 13° generazione, mantendo anche il Maximum Turbo Power di 157 watt.

I risultati riportati nei benchmark, sembrano però non dire molto su questa nuova CPU, che appare ancora “acerba”. Nei punteggi riportati, il Core i5-13600HX è più lento del Core i7-12700H dotato della stessa configurazione di core, nonché della medesima memoria RAM DDR4-3200 da 32GB. Trattandosi di un modello di pre-produzione, le frequenze operative saranno probabilmente al di sotto del valore previsto per le CPU di serie, dove la situazione sarà sicuramente diversa.

La nuova gamma Raptor Lake porterà a ogni modo con se diverse novità anche per quanto riguarda l’overclock e delle inedite modalità di funzionamento. Il top di gamma per desktop Core i9-13900K sarà infatti dotato di un profilo denominato “Extreme Performance”, che permetterà di trarre fuori il massimo dalla CPU nei carichi di lavoro.