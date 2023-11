Il Black Friday è già in corso da qualche giorno e, nonostante abbiate ricevuto da parte nostre molte segnalazioni sulle imperdibili offerte fin dalla mezzanotte del primo giorno, è comprensibile che non tutti abbiano potuto seguirle tutte, rischiando così di perdere una delle migliori opportunità. Per questo motivo, è fondamentale seguirci anche su Telegram, soprattutto sul canale dedicato all'hardware & tech, dove pubblichiamo in tempo reale le offerte che si presentano.

Questo articolo si propone di riepilogare le migliori offerte del Black Friday di Amazon relative ai monitor da gaming. Abbiamo selezionato alcuni modelli, consapevoli che alcuni prezzi sono leggermente variati rispetto al primo giorno. Tuttavia, con gli sconti attuali, avrete comunque l'opportunità di fare ottimi affari, risparmiando in alcuni casi diverse centinaia di euro. In breve, non perdiamo ulteriore tempo e scopriamo immediatamente i modelli che non dovreste lasciarvi sfuggire durante questo Black Friday 2023.

Le migliori offerte sui monitor gaming del Black Friday 2023

MSI G2712

Samsung Odyssey G7

2560x1440, ma la specifica più interessante è l'

HDR 600, che assicurerà una luminosità ottimale anche per chi gioca solitamente nelle ore pomeridiane, oltre a una gestione dell'HDR in grado realmente di fare la differenza nella qualità finale dell'immagine con i contenuti adatti.

LG 27GR95QE UltraGear

240Hz e all'incredibile frequenza di aggiornamento di

0.03ms, che solo un OLED può garantire, LG 27GR95QE UltraGear offrirà un'esperienza di gioco e di visualizzazione unica nel suo genere.

ASUS ROG Strix XG438QR

HDMI 2.1 e il pannello è a

ntiriflesso. Da segnalare poi i due altoparlanti stereo da 10W integrati, che potrebbero farvi evitare di usare gli speaker sulla scrivania.

LG 27GR75Q UltraGear

219 ,

99

€, una cifra quasi irrisoria se consideriamo che il prezzo originale parte da 379,00€. Al livello di specifiche tecniche, ha tutto quello che serve per permettere ai videogiocatori più esigenti di apprezzare appieno i loro titoli preferiti. Il pannello con risoluzione 2K arriva infatti a

165Hz e con l'aiuto del

G-Sync i ritardi d'immagine saranno ancora più ridotti.

BenQ MOBIUZ EX2710Q

260 ,

99

€ rispetto alla media di 364,99€, permettendo di fare anche in questo un ottimo affare a chi cerca un monitor dalle caratteristiche da gaming. Tuttavia, quando si parla di monitor da gaming, non significa che il pannello funzionerà bene solo durante questo tipo di utilizzo, ma sarà in grado di offrire prestazioni di qualità anche in altre situazioni, a maggior ragione se, come in questo caso, siamo di fronte a un modello con

HDR 400.

Samsung Odyssey G5

