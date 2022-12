Al CES 2023 non vedremo soltanto le rimanenti CPU Raptor Lake e i Ryzen 7000 da 65W: c’è molta attesa per gli altri modelli della gamma RTX 40, come la RTX 4070 e la 4070 Ti, che Nvidia dovrebbe svelare al suo evento “GeForce”. Non mancheranno neanche le versioni custom di terze parti, come nel caso delle nuove Noctua Edition di ASUS, che stando al caporedattore di Chipell dovrebbero proprio debuttare in occasione della fiera.

Esattamente come per le RTX 3090 e RTX 3080 Noctua Edition, queste nuove GPU fanno uso di sistema di raffreddamento ad alta efficienza realizzato attraverso una collaborazione tra le due aziende. I modelli specifici rimangono ancora sconosciuti, ma è molto plausibile aspettarsi di vedere le due top di gamma RTX 4090 e RTX 4080 all’evento. Secondo le indiscrezioni, Noctua e ASUS avrebbero ulteriormente migliorato il design del dissipatore, sia per quanto riguarda l’efficienza di smaltimento del calore che la silenziosità. I modelli RTX 30 di ASUS della gamma Noctua facevano uso di un grosso radiatore dotato di ventole NF-A12x25 PWM, tra le migliori dell’azienda per qualità costruttiva, efficienza e bassa rumorosità.

Fonte: ASUS

Tenendo conto degli standard a cui Nvidia ci ha ormai abituati con la serie RTX 40, la serie Noctua Edition ha molto più senso che in passato. Vedremo al debutto se ASUS avrà optato per un dissipatore a tripla ventola, oppure per un sistema a doppia ventola facendo uso di ventole più grandi. Ovviamente ci aspettiamo prezzi non troppo accessibili, considerate le cifre elevate dell’attuale serie di GPU Noctua Edition. Non resta a ogni modo che attendere il CES 2023, ormai dietro l’angolo, per conoscere specifiche complete e prezzi di queste nuove schede video che andranno a equipaggiare i più potenti PC desktop di fascia alta.

Rimanendo in tema Nvidia, i rumor attuali si proiettano già avanti, iniziando a trattare la futura generazione di GPU RTX 50 che dovrebbe arrivare nel 2024: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.