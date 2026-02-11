LG UltraGear 27GS60QC è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 35%. Questo monitor gaming curvo da 27" con risoluzione QHD vi immergerà completamente nelle vostre sessioni di gioco grazie alla curvatura 1000R. Con un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di appena 1ms, potrete portarlo a casa a soli 150€ invece di 229,99€. Dotato di AMD FreeSync Premium e funzioni dedicate come Black Stabilizer e Crosshair, questo display rappresenta un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile.

LG UltraGear 27GS60QC, chi dovrebbe acquistarlo?

LG UltraGear 27GS60QC è il monitor ideale per i gamer che cercano prestazioni competitive senza compromessi, ora disponibile a soli 150€ invece di 229,99€. Questo display curvo da 27" in risoluzione QHD si rivolge principalmente a chi gioca a titoli FPS, battle royale e giochi d'azione frenetici, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Grazie al refresh rate di 180Hz e al tempo di risposta di 1ms, vi garantirà un vantaggio tangibile sugli avversari, eliminando sfocature e stuttering anche nelle scene più concitate. La tecnologia AMD FreeSync Premium assicura inoltre una fluidità impeccabile, rendendo questo monitor perfetto per chi utilizza schede grafiche AMD o cerca comunque un'esperienza di gioco senza tearing.

La curvatura 1000R e il design immersivo lo rendono particolarmente adatto anche a chi trascorre lunghe sessioni di gioco e desidera un'esperienza più coinvolgente e meno affaticante per gli occhi. Le funzioni gaming dedicate come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e Crosshair integrato soddisfano le esigenze dei giocatori competitivi che vogliono massimizzare ogni vantaggio possibile. Con un risparmio del 35%, questo monitor rappresenta un'occasione eccellente per chi vuole fare l'upgrade da un display Full HD 60Hz o per chi sta assemblando la propria prima postazione gaming di livello intermedio-alto, offrendo caratteristiche premium a un prezzo davvero accessibile.

LG UltraGear 27GS60QC è un monitor gaming da 27 pollici curvo con risoluzione QHD (2560x1440) che vi garantisce immagini nitide e dettagliate. Grazie al refresh rate di 180Hz e al tempo di risposta di 1ms, ogni movimento sarà fluido e privo di sfocature, mentre le tecnologie AMD FreeSync Premium e HDR 10 eliminano tearing e stuttering per sessioni competitive al massimo livello.

