L'offerta CyberGhost cambia di nuovo ma resta eccellente, con 2 mesi extra e 82%

Siamo entrati nel periodo clou del Black Friday, in cui molti prezzi subiscono variazioni frequenti, anche per le VPN. CyberGhost, ad esempio, offre una promozione leggermente diversa rispetto a quella della settimana scorsa, ma il risparmio e i vantaggi rimangono eccellenti. L'attuale offerta prevede uno sconto dell'82% sul piano biennale, con l'aggiunta di 2 mesi extra, portando la durata totale del servizio a 26 mesi. Attualmente, solo il piano di 2 anni è scontato, con un prezzo imbattibile di soli 2,19€ al mese.

CyberGhost VPN, perché e chi dovrebbe approfittarne?

CyberGhost VPN è apprezzata dagli amanti dello streaming, poiché permette di accedere a una vasta gamma di contenuti geolocalizzati su piattaforme come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Grazie ai suoi server ottimizzati, gli utenti possono sbloccare librerie straniere e guardare film e serie TV non disponibili nel proprio paese, senza rinunciare alla velocità. Questa caratteristica la rende una delle migliori VPN per chi vuole un’esperienza streaming fluida e senza confini, migliorando anche l’intrattenimento durante i viaggi.

Un altro grande vantaggio per chi viaggia è la possibilità di navigare in sicurezza anche in paesi con censura su determinati contenuti o siti. CyberGhost garantisce la privacy degli utenti attraverso una crittografia avanzata e una rigida politica di no-log, proteggendo i dati personali e le attività online su reti pubbliche come quelle di hotel e aeroporti. Questa sicurezza è fondamentale per chi vuole evitare sorprese e proteggere le proprie informazioni da eventuali attacchi o accessi indesiderati.

Inoltre, CyberGhost può aiutare a risparmiare sugli acquisti online, in particolare su prenotazioni di hotel e voli. Connettendosi da diversi server, gli utenti possono simulare una connessione da vari paesi, sfruttando così variazioni di prezzo che talvolta risultano più convenienti in base alla posizione geografica simulata. Questa strategia è ideale per chi ama viaggiare e cerca sempre il miglior prezzo per i propri spostamenti. Approfittare di questa offerta significa quindi risparmiare non solo sul servizio VPN, ma potenzialmente anche sulle prossime prenotazioni di viaggio.

