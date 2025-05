Logitech G502 HERO a MENO DI 40€! IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che combini prestazioni elevate, personalizzazione avanzata e un prezzo accessibile, l'attuale offerta su Amazon inerente al Logitech G G502 HERO potrebbe essere l'occasione giusta per voi. Questo celebre mouse cablato, uno dei più apprezzati dalla community di videogiocatori, è disponibile a soli 39,89€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso recente. Un'opportunità perfetta per aggiornare la vostra postazione senza compromessi.

Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G G502 HERO si distingue per il suo sensore HERO 25K, capace di garantire un tracciamento di altissima precisione fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Questo significa movimenti fluidi e reattivi, ideali sia per i titoli competitivi che per le sessioni di gioco più intense. La presenza di ben 11 pulsanti programmabili consente una personalizzazione completa dei comandi, perfetta per adattarsi a qualsiasi genere videoludico e stile di gioco.

Uno degli aspetti più interessanti di questo mouse è il sistema di regolazione del peso: grazie a cinque pesi da 3,6 g, potrete bilanciare il mouse in base alle vostre preferenze, ottenendo un feeling più leggero o più solido a seconda delle necessità. Non manca l'illuminazione RGB personalizzabile tramite tecnologia LIGHTSYNC, che permette di sincronizzare gli effetti con giochi, musica o altri dispositivi Logitech G.

La qualità costruttiva è completata da un sistema meccanico di tensionamento dei pulsanti principali, che offre clic nitidi e reattivi, fondamentali nei giochi ad alta intensità. Inoltre, la memoria integrata consente di salvare le impostazioni direttamente sul mouse, rendendolo perfetto anche per chi gioca su più dispositivi.

Con un design ergonomico pensato per lunghe sessioni e una reputazione consolidata nel mondo degli eSport, Logitech G G502 HERO rappresenta una delle soluzioni più affidabili e performanti nel suo segmento. A questo prezzo, difficilmente troverete un'alternativa altrettanto completa. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.