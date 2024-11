Customizzazione e prestazioni al top: questo mouse da gaming Logitech è in SUPER OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che rappresenti l'eccellenza in termini di precisione e personalizzazione, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Il Logitech G G502 HERO è disponibile a soli 37,89€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo di listino, un'occasione imperdibile per aggiudicarsi uno dei mouse più apprezzati dagli appassionati.

Mouse da gaming Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo di puntamento rappresenta la scelta ideale per i giocatori che non accettano compromessi in termini di prestazioni e versatilità. Il sensore HERO 25K offre una precisione straordinaria con una risoluzione fino a 25.600 DPI, permettendo movimenti millimetrici fondamentali nei giochi competitivi. La presenza di 11 pulsanti programmabili consente di personalizzare completamente l'esperienza di gioco, adattando il mouse al proprio stile.

Una delle caratteristiche più apprezzate è il sistema di pesi regolabili, che permette di modificare il bilanciamento e il peso complessivo del mouse secondo le proprie preferenze. L'ergonomia è stata studiata nei minimi dettagli, con una forma che si adatta perfettamente alla mano garantendo comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe. La memoria integrata consente di salvare fino a cinque profili direttamente nel mouse, mantenendo le proprie impostazioni anche quando si utilizza il dispositivo su sistemi diversi.

L'illuminazione RGB LIGHTSYNC permette di personalizzare l'aspetto estetico del mouse con effetti luminosi sincronizzabili con altri dispositivi Logitech G. La qualità costruttiva superiore, con materiali premium e switch meccanici progettati per durare nel tempo, garantisce affidabilità e consistenza nelle prestazioni, caratteristiche fondamentali per chi cerca un mouse da utilizzare intensivamente.

Attualmente disponibile a 37,89€, il Logitech G G502 HERO rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un mouse da gaming di altissimo livello. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, personalizzazione estrema e costruzione robusta lo rende un dispositivo completo sotto ogni aspetto. La presenza di caratteristiche premium come il sensore HERO 25K e il sistema di pesi regolabili giustifica ampiamente l'acquisto, specialmente considerando l'importante sconto attuale!

