Il tuo mouse è basic? Abbinalo a un tappetino TOP scontato del 44%

Se avete appena acquistato un nuovo mouse per PC, magari senza investire troppo, e vi siete accorti che la sua precisione potrebbe essere migliorata con l'uso di un tappetino di qualità, vale la pena considerare un piccolo investimento extra per il Logitech G G840. Progettato per ottimizzare l'esperienza di utilizzo del mouse, questo tappetino è attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 44%, che lo porta a soli 26,99€.

Logitech G G840, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G840 è il compagno ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di una superficie ottimizzata per migliorare la propria esperienza di gioco. Con le sue dimensioni generose, 900 x 400 x 3 mm, è particolarmente consigliato a chi necessita di ampio spazio per muovere il mouse senza restrizioni, offrendo al tempo stesso la possibilità di posizionare comodamente la tastiera senza intralciare il flusso di gioco.

La base antiscivolo garantisce stabilità anche nei momenti più frenetici, facendovi dimenticare il rischio di spostamenti indesiderati. Chi gioca a basso DPI troverà il giusto equilibrio di attrito per movimenti rapidi e precisi, caratteristica ideale per titoli che richiedono reattività.

Non solo i giocatori hardcore, ma anche coloro che trascorrono lunghe ore davanti al PC possono trarre vantaggio dal Logitech G G840. La sua superficie consente una traduzione fluida e accurata dei movimenti del mouse in cursori sullo schermo, caratteristica essenziale per chi lavora con software di grafica e design che richiedono precisione millimetrica. In aggiunta, il comfort è garantito dal materiale morbido, che mitiga l'affaticamento del polso durante l'uso prolungato. A 26,99€, rappresenta un investimento accessibile per migliorare la propria area di lavoro o stazione di gioco.

