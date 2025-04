Logitech MX Master 3S, Il mouse preferito dai professionisti, ora a un PREZZO SPECIALE!

Se siete alla ricerca di un mouse wireless professionale che combini comfort ergonomico, prestazioni elevate e tecnologie avanzate, non potete lasciarvi sfuggire l'attuale promozione su Amazon. Infatti, il Logitech MX Master 3S è disponibile a soli 75,98€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo consigliato di 134,99€. Un'occasione ideale per chi desidera ottimizzare il proprio spazio di lavoro con un dispositivo all'avanguardia.

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech MX Master 3S è un mouse ad alte prestazioni pensato per i professionisti e per chi lavora a lungo davanti al computer. Grazie al sensore ottico da 8.000 DPI, è in grado di offrire un tracciamento preciso su qualsiasi superficie, incluso il vetro. Questo lo rende particolarmente utile per chi lavora in ambienti con scrivanie in vetro o materiali riflettenti.

Uno dei punti di forza del dispositivo è lo scorrimento elettromagnetico MagSpeed, che consente di navigare tra documenti lunghi e pagine web con una fluidità superiore del 90% rispetto ai mouse tradizionali. Inoltre, i clic silenziosi garantiscono un'esperienza d'uso discreta, ideale per ambienti condivisi o per chi preferisce la massima concentrazione.

Il design ergonomico è studiato per offrire comfort prolungato, con una postura del polso più naturale e comandi intuitivi posizionati sotto il pollice. La connettività è versatile, con Bluetooth e ricevitore USB-C, ed è compatibile con Windows, Linux e macOS. Grazie al software Logi Options+, potete personalizzare i pulsanti e creare profili specifici per ogni applicazione, ottimizzando il flusso di lavoro.

Infine, il supporto alla funzione FLOW consente di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, trasferendo file, immagini e testi tra sistemi operativi diversi con un semplice movimento del cursore.

Attualmente in offerta su Amazon a soli 75,98€, Logitech MX Master 3S rappresenta un investimento intelligente per chi cerca prestazioni professionali, affidabilità e comfort in un unico prodotto. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse wireless per ulteriori consigli.

