Il MARSGAMING MC-TITAN è il case gaming RGB XXL ATX che farà la differenza nella vostra postazione! Con doppia striscia LED, illuminazione frontale ARGB, hub di illuminazione con telecomando e compatibilità totale con i principali sistemi ARGB, offre un'esperienza visiva spettacolare. Supporta raffreddamento liquido fino a 240mm e schede grafiche fino a 430mm. Disponibile su Amazon a 190,90€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 224,50€.

MARSGAMING MC-TITAN, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MARSGAMING MC-TITAN è il case gaming ideale per chi desidera costruire una postazione da gioco di alto livello, senza compromessi né in termini di prestazioni né di estetica. È pensato in particolare per gli appassionati di PC building che cercano un cabinet XXL compatibile con schede madri ATX e Micro-ATX, capace di ospitare componenti di fascia alta come GPU fino a 430mm e sistemi di raffreddamento a liquido da 240mm. Chi ama personalizzare la propria configurazione troverà nell'hub ARGB integrato e nel telecomando incluso strumenti preziosi per gestire ogni effetto luminoso.

Questo case soddisfa l'esigenza di chi vuole un'esperienza visiva coinvolgente, grazie alla doppia striscia LED e all'illuminazione frontale ARGB, compatibile con i principali ecosistemi come Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync e RGB Fusion 2.0. Con una struttura in acciaio di qualità e vetro temperato, offre robustezza e stile futuristico. Attualmente disponibile su Amazon a 190,90€ invece di 224,50€, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole il massimo con uno sconto del 15%.

