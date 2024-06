Microsoft Surface Pro 9 da 13" a un prezzo SHOCK! (-36%)

Il Microsoft Surface Pro 9 offre un mix perfetto di design e prestazioni in un formato compatto, ideale per studenti e lavoratori pendolari. Il processore Intel Core di 12ª generazione e la grafica Intel Iris Xe offrono velocità e potenza grafica sufficienti per gran parte delle applicazioni di uso comune, mentre il display touchscreen PixelSense da 13 pollici è ottimo per navigare sul web, prendere appunti e visualizzare contenuti streaming. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 36% potete acquistare uno dei migliori notebook per lavorare a un prezzo ridotto di soli 849€.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Microsoft Surface Pro 9 è l'opzione ideale per i professionisti e gli studenti che sono sempre in movimento e cercano un dispositivo che combini perfettamente potenza, versatilità e design. Offrendo la flessibilità di un tablet unita alle prestazioni di un laptop, quest'ultimo dispositivo di casa Microsoft soddisfa le esigenze di coloro che necessitano di una soluzione affidabile sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Con un processore Intel Core di 12° generazione e una grafica Intel Iris Xe, il Surface Pro 9 promette un notevole salto in avanti in termini di produttività, giochi e streaming, mantenendo fino a 15,5 ore di autonomia.

Per gli utenti che danno priorità alla mobilità senza sacrificare le prestazioni, questo dispositivo offre anche un touchscreen PixelSense da 13 pollici, perfetto per l'uso della penna digitale, e porte Thunderbolt 4 che ampliano le possibilità di connettività. In aggiunta, la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo con vari colori e accessori, come la Tastiera Signature con scomparto integrato per la penna Surface Slim Pen 2, lo rende un'opzione altamente adattabile alle esigenze e agli stili personali.

Il Microsoft Surface Pro 9 è ora disponibile rappresenta un'offerta eccezionale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia che combina la versatilità di un tablet con le prestazioni di un laptop. Con le sue funzionalità innovatrici e l'autonomia estesa, è l'ideale per professionisti e studenti in cerca di un dispositivo mobile senza compromessi. Oggi, grazie a un super sconto Amazon del 36% sul prezzo originale di 1.329€ potete acquistarlo per soli 849€!

Vedi offerta su Amazon