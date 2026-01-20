Il Mini PC origimagic N4 con processore AMD Ryzen 9 6900HX rappresenta una soluzione compatta e potente per chi cerca prestazioni elevate. Questo modello vanta 32 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD NVMe PCIe 4.0, supporta fino a quattro display 4K simultanei e integra WiFi 6E e Bluetooth 5.3. Su Amazon potete acquistarlo a 422,47€ applicando entrambi gli sconti disponibili, con un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino. Ideale per multitasking, creatività e sviluppo professionale.

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo complessivo di €146.53 durante il checkout

Mini PC Ryzen 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mini PC origimagic N4 rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e sviluppatori che necessitano di prestazioni elevate in uno spazio ridotto. Grazie al potente processore AMD Ryzen 9 6900HX e ai 32 GB di RAM DDR5, questo sistema compatto vi permetterà di gestire con facilità rendering video, editing fotografico professionale e compilazione di codice complesso. La configurazione con doppio slot M.2 PCIe 4.0 soddisfa le esigenze di chi lavora con grandi quantità di dati, permettendovi di separare sistema operativo e progetti senza compromessi sulla velocità. L'uscita simultanea su quattro display 4K trasforma questa macchina in una workstation perfetta per chi necessita di ampi spazi di lavoro virtuali.

Particolarmente indicato anche per ambienti aziendali e sale riunioni, il Mini PC N4 eccelle nelle presentazioni professionali grazie alle sue interfacce video multimodali (quattro HDMI, DisplayPort e USB-C). La presenza di doppia porta Gigabit Ethernet garantisce connettività stabile e ridondante, essenziale per chi gestisce server locali o necessita di uptime continuo. Con il supporto nativo sia per Windows 11 che Ubuntu, vi troverete a disposizione un sistema versatile pronto per qualsiasi scenario d'uso. Il risparmio di 147€ grazie al coupon e allo sconto extra al checkout rende questo mini PC un investimento eccellente per chi cerca potenza da workstation professionale senza il prezzo e l'ingombro di un desktop tradizionale.

origimagic N4 MINI PC è una vera workstation compatta con processore AMD Ryzen 9 6900HX fino a 4,9 GHz, 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB PCIe 4.0. Vi conquisteranno le prestazioni eccezionali per multitasking, editing e calcoli complessi, supportate da WiFi 6E e Bluetooth 5.3 per connettività ultrarapida.

