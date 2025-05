MSI Cyborg 15 in OFFERTA: prestazioni da urlo a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se state cercando un notebook gaming potente e versatile, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Unieuro. Infatti, il modello MSI Cyborg 15 è proposto al prezzo scontato di 1.099€, con un ribasso di ben 250€ rispetto al prezzo consigliato di 1.349€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, MSI Cyborg 15 garantisce una potenza di calcolo eccellente, ideale per il gaming più esigente ma anche per l'uso produttivo intensivo. A completare il comparto prestazionale troviamo una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050, una delle più apprezzate della sua fascia per rapporto qualità/prezzo, capace di supportare anche i giochi più recenti con fluidità e dettaglio grafico elevato.

Il display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080 pixel offre un'esperienza visiva nitida e immersiva, perfetta per chi ama giocare, guardare contenuti in streaming o lavorare su progetti grafici. La dotazione di 16 GB di RAM DDR5 garantisce una reattività istantanea anche con più applicazioni aperte, mentre l'SSD da 512 GB assicura ampio spazio per giochi e documenti, oltre a velocità di avvio e caricamento estremamente rapide.

Non mancano il supporto al Wi-Fi 6 per una connessione stabile e veloce, Bluetooth 5.2, una tastiera retroilluminata per sessioni notturne, e un sistema audio avanzato grazie a Nahimic 3, che migliora l'esperienza sonora nei giochi e nei contenuti multimediali. Il tutto è racchiuso in un design moderno ed elegante, con finiture in nero opaco e uno chassis compatto di tipo clamshell.

Al prezzo attuale di 1.099€, MSI Cyborg 15 rappresenta una delle soluzioni più interessanti sul mercato per chi cerca un portatile gaming di ultima generazione senza sforare il budget. Approfittate subito di questa promozione su Unieuro prima che vada esaurita.