Oggi tocca a lui: super offerta per questo monitor MSI

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming ultrawide ad alte prestazioni, oggi è il momento perfetto per fare un salto di qualità. MSI MAG401QR è protagonista di una super offerta su Amazon: disponibile al prezzo scontato di 385€ invece di 499€, rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi desidera un’esperienza di gioco immersiva e fluida. Parliamo di un monitor da 40 pollici con frequenza di aggiornamento a 155Hz, pensato per i gamer più esigenti.

MSI MAG401QR, chi dovrebbe acquistarlo?

Il punto di forza di questo monitor è il pannello IPS ad alta qualità che garantisce una resa cromatica impeccabile, con minime distorsioni d’immagine e variazioni di colore. Grazie alla risoluzione 3440 x 1440 in formato 21:9 e alla certificazione VESA DisplayHDR 400, il MAG401QR restituisce immagini vivide e dettagliate anche nelle scene più dinamiche. La luminosità di 400 nits, il rapporto di contrasto di 1000:1 e il supporto a 1,07 miliardi di colori lo rendono ideale non solo per il gaming, ma anche per la visione di contenuti multimediali ad alta definizione.

Per chi ama i giochi frenetici e competitivi, questo modello offre un tempo di risposta di 1 ms e un refresh rate elevato che assicura movimenti fluidi e reattivi, fondamentali nei titoli come sparatutto in prima persona o simulatori di guida. La tecnologia Anti-Flicker e il filtro per luce blu aiutano inoltre a ridurre l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di gioco.

Non mancano infine le opzioni avanzate per la connettività e il design. Il monitor dispone di una porta DisplayPort 1.4a, due porte HDMI 2.0, una USB Type-C con Power Delivery da 65W e una presa per cuffie. Il tutto racchiuso in una scocca dal design moderno e minimal, con cornici sottili e illuminazione RGB Mystic Light. Grazie all'app Gaming Intelligence di MSI, avrete accesso immediato a impostazioni e profili tramite tasti rapidi, per adattare il monitor alle vostre esigenze in tempo reale.