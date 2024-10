Non c'è momento migliore del MINIMO STORICO per fare tuo questo mouse da gaming Logitech!

Siete alla ricerca dell'arma segreta per dominare nei titoli competitivi? Il vostro momento è giunto. Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di 112,99€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale di 119€. Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per mettere le mani su un dispositivo che incarna l'apice dell'innovazione nel gaming competitivo.

Mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è la scelta d'eccellenza per i giocatori che aspirano all'eccellenza. Concepito in sinergia con i luminari degli eSports, questo mouse wireless è un concentrato di tecnologia avanzata in soli 60 grammi di peso. La sua precisione chirurgica, garantita dai tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE e dal sensore ottico HERO 2, lo rende indispensabile per chi non si accontenta di prestazioni mediocri. Se la vostra ambizione è scalare le classifiche o affinare le vostre abilità competitive, questo mouse è il vostro alleato ideale.

La superiorità tecnica del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED si manifesta in ogni suo aspetto. La tecnologia di polling a 4K assicura una reattività fulminea, mentre la connettività USB-C offre versatilità e praticità. Con una durata della batteria che si spinge fino a 95 ore, questo mouse vi accompagnerà attraverso maratone di gioco senza cedimenti. I piedini in PTFE a zero additivi garantiscono uno scorrimento fluido come seta, permettendovi di muovervi con agilità felina su qualsiasi superficie. Ogni elemento è stato calibrato per offrirvi un vantaggio competitivo tangibile!

L'eccellenza di questo mouse si estende oltre le mere specifiche tecniche. Il sensore ottico HERO 2 vanta un tracking che supera i 500 IPS e raggiunge i 32.000 DPI, il tutto senza alcunp smoothing, accelerazione o filtraggio che possano compromettere la vostra precisione. I cinque pulsanti programmabili vi consentono di personalizzare il vostro stile di gioco, adattando il mouse alle vostre esigenze specifiche.

Al prezzo attuale di 112,99€, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED rappresenta un investimento nel vostro futuro da gamer. La combinazione di leggerezza estrema, precisione millimetrica e durata della batteria estesa lo rende un'opzione imbattibile per chi cerca di elevare il proprio gioco a nuove vette. Che siate aspiranti professionisti o appassionati alla ricerca della perfezione, questo mouse è progettato per soddisfare e superare le vostre aspettative. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere un pezzo di tecnologia che potrebbe fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Vedi offerta su Amazon